Rivana, lavori finiti. L’inaugurazione

Il centro Rivana Garden di via Gaetano Pesci, dopo un anno di lavori, si presenta al pubblico con una nuova veste e un ricco calendario di eventi. Il termine del restyling delle sale e degli esterni è stato celebrato ieri sera, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alan Fabbri. L’obiettivo: trasformare il luogo per metterlo a disposizione di tutta la popolazione e del territorio, ha sottolineato al taglio del nastro Daniele Malossi, da quattro anni presidente del centro. Malossi ha evidenziato che sono stati svolti sia interventi strutturali, come l’installazione di pompe di calore, sia di interior design delle diverse sale. Oltre a imbiancare e ridipingere i vari locali, è stato interamente ristrutturato il bar all’interno: l’artista Paolo Psikolours ha infatti affrescato le pareti rendendole uniche con due diverse opere. Al restyling estetico del centro si è inoltre unita l’installazione di dispositivi multimediali, che ha contribuito a rinnovare e modernizzare il noto Rivana Garden. Il sindaco si è congratulato con "gli artefici di una grande operazione di riqualificazione e rilancio, che mostra ancora una volta il grande volto del volontariato, fatto di passione, cura, dedizione, attenzione alle nuove esigenze". L’occasione è stata celebrata anche con un concerto gratuito della tribute band degli 883, Harley Max e un buffet.