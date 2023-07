"Rivedere la viabilità indotta dalla centrale a biometano". Un chiaro monito quello emerso dalla conferenza stampa indetta dal comitato rete per la giustizia climatica di Ferrara, tenutasi ieri mattina nella biblioteca del centro documentazione donna. Presenti Corrado Oddi, Alessandro Tagliati e Sandra Travagli, i quali si sono soffermati su alcune posizioni relative all’impianto di biometano a Villanova.

Su questo il 3 luglio scorso è stata discussa in consiglio comunale una mozione del consigliere Tommaso Mantovani (M5S). Nel merito Sandra Travagli, referente del gruppo dei cittadini di Villanova contrari all’impianto: "La valutazione sull’incidenza del traffico dovuto all’impianto è basata sui dati di progetto 13.780 viaggi. La stessa AspFE1 non nega l’esistenza della problematica legata al traffico. Occorre un confronto attraverso una commissione e con i tecnici, per comprendere il reale impatto del traffico indotto". La realizzazione della centrale, già autorizzata, per la produzione di biometano nei pressi di Villanova di Denore sarà a cura della società Apis Fe1. "Le autorizzazioni sono già state avviate-prosegue Sandra Travagli-è mancato un confronto pubblico. La centrale a biometano di Villanova stravolgerà il territorio, non tutela l’ambiente e la vita dei residenti. In termini di dimensioni sarà una delle centrali più grandi della regione. Sono previste decine di migliaia di viaggi di trattori e di camion, in ogni periodo dell’anno con un forte impatto e disagio alla viabilità. Una centrale che sarà costruita in deroga alle distanze dalle abitazioni". Una centrale che dovrebbe produrre metano ‘green’ poi immesso nel metanodotto della Snam che passa proprio nell’area a ridosso dell’abitato di Villanova. Sandra Travagli aggiunge: "Sarà una delle centrali più grandi della regione, cinque volte di quelle già presenti nella nostra zona (in un raggio inferiore ai dieci chilometri ce ne sono altre cinque). Ne usciranno 45.000 tonnellate di digestato che verrà sparso nei campi".

Un altro aspetto è legato alla delibera del consiglio comunale: "Quella approvata in consiglio– prosegue Corrado Oddi – ha dato un voto contrario all’impianto ed alla variazione urbanistica per la rotatoria a servizio della centrale, ma quella pubblicata è ‘scomparsa’ la dicitura del diniego. Un ‘giallo’ che attendiamo chiarimenti. Nel merito abbiamo avviati approfondimenti legali anche per comprendere i passaggi autorizzativi eseguiti".

Mario Tosatti