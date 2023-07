Rivelazione di atti, il giudice si riserva

Si è riservato di decidere il gip Danilo Russo sulla vicenda che vede di fronte la consigliera comunale Anna Ferraresi e il vicesindaco Nicola Lodi. Motivo del contendere alcune informazioni riservate che il vicesindaco avrebbe diffuso riguardo situazioni private della consigliera comunale. Usandole anche per ’diffamarla’, sempre secondo Ferraresi. La procura dopo avere aperto un’inchiesta, indagando Lodi per divulgazione di atti coperti da segreto, ha chiesto l’archiviazione. Si è opposta Ferraresi, assistita dall’avvocato Fabio Anselmo, ieri sostituito in udienza dal collega Bernardo Gentile, che ha chiesto al gip ulteriori indagini per risalire al ruolo di Lodi nella diffusione. Il vicesindaco è assistito dall’avvocato Carlo Bergamasco.