‘Riverberi e fulgori’ con le opere di Marzia

Cos’è la ceramica Raku? È un’antica tecnica di costruzione e cottura giapponese di ciotole usate per la cerimonia del tè. Cosa succede se si applica questa tecnica in senso artistico? Tra i risultati di un certo gusto estetico, vanno annoverate le opere di Marzia Fordiani, docente di arte nella scuola secondaria di primo grado, pittrice e ceramista, che da anni espone in mostre personali e collettive, conseguendo premi e riconoscimenti. Da tempo, Fordiani si dedica alla tecnica Raku, proponendo pezzi in ceramica dai motivi astratti, in cui, tuttavia, ognuno può benissimo rintracciare una forma o incantarsi guardando colori dai toni a volte bronzei e opachi, a volte accesi, in senso quasi crepuscolare. È il caso delle piccole e medie formelle esposte da oggi (inaugurazione alle 18), al 14 maggio, negli spazi dello studio di Paola Bonora, in via Terranuova 30A – Ferrara (apertura dalle 17 alle 19). Il titolo della mostra, curata da Michele Govoni, è ‘Riverberi e fulgori’, proprio a descrivere un attimo di luce che squarcia la base ceramica opaca: una sorta di allegoria del ricordo e della memoria. "Il tema di questa nuova mostra – afferma Fordiani – è tanto la luce quanto i contrasti tra i colori. Durante la seconda cottura ho utilizzato vetri colorati, che per la maggior parte equilibrano i colori Raku".

f. f.