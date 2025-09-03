Rivive ancora la magia di Pavarotti. Crossover Night, è tutto esaurito

La magia di Luciano Pavarotti torna a risuonare a Comacchio, e lo fa con un successo che non ha bisogno di spiegazioni: tutto esaurito. Già pochi giorni dopo l’annuncio, le prenotazioni per il concerto gratuito organizzato dalla Fondazione Luciano Pavarotti, in programma il 5 settembre a Piazzetta Trepponti, hanno raggiunto il limite massimo di posti disponibili.

Un’ondata di entusiasmo che conferma quanto il Maestro sia ancora oggi un faro della cultura e della musica, capace di unire generazioni e generi differenti. L’evento, intitolato Crossover Night, è promosso dalla Fondazione presieduta da Nicoletta Mantovani e organizzato da Made Eventi con il patrocinio del Comune di Comacchio. Un format originale che omaggia lo spirito innovativo di Pavarotti, che per primo seppe fondere lirica e musica leggera, portando l’opera fuori dai teatri e direttamente tra la gente. L’appuntamento è per le 19,30 con l’apertura dei cancelli di Palazzo Bellini, in Largo Pallotta, mentre l’evento inizierà alle 21 e 15. L’accesso sarà consentito esclusivamente a chi ha prenotato tramite il portale dedicato, ma non mancherà una possibilità per chi, seppur sprovvisto di prenotazione, si presenterà ugualmente all’ingresso: Made Eventi si impegna infatti a far accomodare eventuali spettatori in caso di liberazione di posti, gestendo le liste d’attesa con attenzione. Particolare riguardo è stato riservato alle persone con disabilità motoria: per loro e per un accompagnatore è previsto l’accesso libero senza prenotazione, con uno spazio dedicato e comodo per assistere allo spettacolo in totale sicurezza e comfort. La serata non sarà solo un tributo musicale, ma anche un gesto solidale: l’Associazione Giulia di Ferrara sarà presente per vendere cuscini a chi lo richiede, il cui ricavato sarà devoluto interamente a sostegno delle attività dell’associazione.