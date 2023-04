"Rivive in piazza l’ex discoteca Exodus"

Portomaggiore a fine primavera si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, per una rievocazione davvero suggestiva. E’ un amarcord musicale e di costume quello che si sta profilando a Portomaggiore: Rossano Scanavini ha organizzato una serata davvero particolare, nata da una costola del gruppo Facebook da lui fondato: "Quelli che andavano all’Exodus", la celebre discoteca di via Ferrara. L’appuntamento è per il 17 giugno dalle 21.30, nella centralissima piazza Umberto I. "Sarà riproposta – spiega Scanavini, ex general manager della discoteca – una notte nella nostra indimenticata discoteca con i dj, animatori, pierre, baristi e barite e tutti gli amici dell’Exodus. Un’occasione per ricordare e soprattutto ballare e ancora ballare con quello che era il sabato più ballato d’Italia. L’invito è aperto a tutti gli amici, vecchi e nuovi, per chi ha vissuto quel periodo stupendo e per chi ne ha solo sentito parlare. Per vivere un’emozionante notte fatta di tanti: ‘Io c’ero’ allora e ci sono anche adesso".

Prima dell’Exodus c’era un locale che divenne celebre in Italia: l’Ok Village, ispirato a un quartiere di New York, il Greenwich Village. Fu lanciato da due imprenditori portuensi, all’epoca giovanissimi, Francesco Insalatini e Marco Dallafina. "Fu un’idea di Insalatini e di mio padre – ricorda Dallafina – era il 1985. All’epoca lì c’era lo spazio Idea Arredamenti, avevo organizzato una festa e lo spazio si era rivelato perfetto. Ha avuto un successo immediato, poi cominciarono le difficoltà, non avendo la forza economica. Era davvero un locale innovativo, con interni opera di scenografi di Cinecittà e uno studio riminese: oltre alla sala per ballare, c’era il Cotton Club per fare musica jazz, un ristorante, un cinema. Abbiamo organizzato anche tanti spettacoli dal vivo. Sotto la regia di Sandro Mistri (presidente del Jazz Club Ferrara) organizzammo rassegne di jazz, riuscendo a portare a Portomaggiore il mitico Dizzy Gillespie, ma anche artisti pop allora in auge: Alan Sorrenti, Michele Zarrillo, Ivana Spagna e Heather Parisi, che girò all’Ok Village la sigla di Fantastico". Era molto gettonato il ristorante: "Piaceva molto a Vasco Rossi, che avevo conosciuto attraverso il suo road manager, che veniva spesso a cena da noi, ma anche Edoardo Bennato e Franco Battiato".

Dallafina passò la mano a Ivo Monterastelli, già proprietario di altri due locali, La Fattoria e J&J a Lido di Scacchi, e qui entra in scena Scanavini, che nel 1991 prese in mano la discoteca, che fu rivisitata e trasformata in Exodus, con scenografie di epoca romana. Fu attiva per circa un decennio, punto di riferimento per tutti gli amanti della disco music; fu istituito anche un servizio navetta per i giovani che venivano da fuori Portomaggiore e anche da fuori provincia. Ospitò anche artisti della musica pop, tra cui Cesare Cremonini con i Lunapop e personaggi televisivi. Il declino delle discoteche ne segnò il destino malinconico, con la trasformazione dell’Exodus nel discount Eurospin. Dallafina aprì a Pontegradella il Capolinea, un locale più piccolo ma originale e divertente, ora è un affermato imprenditore nel settore della ristorazione, mentre Scanavini è organizzatore di eventi musicali.

Franco Vanini