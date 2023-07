Rivive la lunga estate del 1943 "Leoni, il suo messaggio di pace"

Due sono gli avvenimenti del 25 luglio: cade il fascismo e compie gli anni Dante Leoni. Quest’anno saranno centotre, ma il suo impegno civile non è venuto meno. Anzi. Oggi, alle 18.30, nell’ambito del quarto appuntamento di ‘Estate in IscoFe’ (rassegna organizzata dall’Istituto di Storia Contemporanea), per celebrare il 103° compleanno di Dante Leoni, verrà raccontata ‘La lunga estate del ‘43’. La trama parte con un pretesto: una giornalista svogliata (interpretata da Magda Iazzetta) va a intervistare un signore anziano che ha fatto la guerra e che continua ad andare nelle scuole, dialogando con i ragazzi. Quest’ultimo è Dante Leoni, interpretato da Fabio Mangolini. I testi sono di Piero Stefani. "Le fonti che ho utilizzato – spiega – sono il libro autobiografico di Dante Leoni ‘I miei primi cento anni’ e un altro, più specifico sul tema della guerra. L’esperienza di Leoni è straordinaria: la racconta molto bene". Durante lo spettacolo, ci saranno intermezzi musicali (Leoni suonava il bassotuba) e due documenti storici: la dichiarazione di guerra di Mussolini e il proclama di Badoglio dell’8 settembre 1943. "L’estate del ’43 – aggiunge Stefani - è il racconto di quell’estate dal 25 luglio all’8 settembre". Al centro l’esperienza di Leoni. Nato a Longastrino trascorre la giovinezza durante la dittatura fascista. Nel 1939 entra in Marina e dal 1940 vivel’esperienza devastante della Seconda guerra mondiale. Nel ’40 è sulla nave Littorio, che viene colpita a Taranto (viene portata ad incagliarsi sui bassi fondali). Dal 1943, Leoni partecipa alla guerra di Liberazione con gli alleati. Nel dopoguerra si impegna nella vita politica e sindacale nelle file del Partito Socialista e dello Psiup. "Dopo il pensionamento il suo forte impegno continua nell’associazionismo – afferma la presidente di Isco, Anna Quarzi – è un uomo di una statura particolare. Abbiamo sempre cercato di farlo incontrare con gli studenti: l’ultima volta, lo scorso anno". "Lo spettacolo – chiude Stefani – lancia il messaggio di educazione alla pace di questo ultracentenario. Lui, che la guerra l’ha fatta, racconta la guerra, con qualche allusione alle situazioni attuali".

Francesco Franchella