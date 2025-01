Rivolta in carcere, l’udienza. Arginone a ferro e fuoco, in trenta verso il processo

In piena pandemia avevano creato il caos all’Arginone. Ora, a quasi cinque anni dai fatti, si avvicina l’ora del ‘conto’ per gli allora detenuti che diedero vita a una vera e propria rivolta tra le mura del carcere. Il procedimento a loro carico – gli imputati sono trentuno – è arrivato ieri alle battute finali di fronte al gup Andrea Migliorelli. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha chiesto il rinvio a giudizio per trenta persone, mentre per l’unico che ha chiesto il rito abbreviato ha proposto otto mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la pubblica accusa, la parola è passata gli avvocati per le arringhe difensive. Al termine della discussione, il giudice ha rinviato all’11 aprile per la sentenza.

Sommossa. I fatti al centro del procedimento risalgono alle giornate dell’8 e 9 marzo del 2020. Siamo in pieno lockdown e, in quei giorni, la fiamma della rivolta divampava nelle case circondariali di tutta Italia. E Ferrara non fu da meno. Al grido di "Assassini, il virus ci sta uccidendo. Carcere di m.", gli imputati avrebbero contribuito a mettere a ferro e fuoco alcune sezioni dell’Arginone. In quelle difficili giornate si registrarono momenti ad altissima tensione, con incendi all’interno delle sezioni, pesanti danneggiamenti a infissi, arredi e oggetti vari oltre ad aggressioni verbali e fisiche agli agenti della polizia penitenziaria che cercavano di sedare la rabbia scoppiata a seguito della rapida diffusione del Covid e delle conseguenti pesanti restrizioni. Per sedare la sommossa fu necessario un massiccio spiegamento di forze. L’indagine seguita ai fatti vide finire sotto la lente 37 detenuti, sei dei quali attualmente stralciati perché nel frattempo usciti di galera e divenuti irreperibili o perché espulsi dal territorio italiano. Davanti al giudice sono così rimaste trentuno persone, la stragrande maggioranza delle quali ha optato per la discussione dell’udienza preliminare, giocandosi così il rinvio a giudizio o il proscioglimento. Solo uno, si diceva, ha chiesto di essere processato in rito abbreviato. Per quest’ultimo, la procura ha chiesto la condanna soltanto per uno dei tre capi per cui era finito sotto inchiesta.

Alla sbarra. Degli indagati iniziali alcuni sono stati individuati come promotori diretti dei disordini, altri come ‘semplici’ partecipanti. Tra di loro ci sono alcuni nomi già noti alle cronache, come Glory Egbogun, detto Omomo (difeso dall’avvocato Giampaolo Remondi), già condannato in Appello come membro dei Vikings nel processo alla mafia nigeriana, o Afrim Bejzaku (avvocato Alessandro Gabellone), al tempo amico di Norbert Feher alias Igor il russo, ma estraneo ai fatti di sangue di cui si era macchiato il pluriomicida serbo. O anche Fiore Ricci (ritenuto tra i ‘capi’ della rivolta), noto per numerosi furti commessi in Veneto e Nicola Di Rosalia, un palermitano residente a Cento con alle spalle una serie di rapine tra Ferrara, Modena e Bologna.

Le accuse. Ma veniamo al dettaglio delle contestazioni. La prima riguarda i disordini che si sono consumati tra le 16.30 e le 21.15 dell’8 marzo 2020. In quelle cinque ore di follia, gli imputati avrebbero scatenato il pandemonio nella prima e seconda sezione, spaccando vetri, tavoli, biliardini e suppellettili, armandosi di spranghe e bastoni ottenuti dal danneggiamento dei mobili. Un copione che si è ripetuto il giorno successivo in maniera ancora più plateale nelle sezioni seconda, terza e sesta, con incendio di lenzuola e materassi, rottura di vetri, brande, tavoli, lavandini, telecamere e altro. Il tutto condito da urla, incitamenti alla rivolta, insulti e lanci di pezzi di vetro e altri oggetti agli agenti. L’ultimo capo riguarda l’aggressione a un poliziotto che cercava di spegnere un incendio.