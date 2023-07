Rivoluzione degli infopoint turistici "Un servizio in rete per tre Comuni"

Una strategia di attività e azioni per far decollare il turismo sul territorio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’. È questa la finalità del progetto ‘Colmare le lacune delle piccole destinazioni transfrontaliere (BRICS), candidato al Bando Interreg Italia - Croazia 2021-2027 e finanziato per 94mila euro. Le risorse assegnate saranno suddivise in 24mila euro per il 2023 e 70mila euro per il 2024. L’apposito capitolo che accoglie il finanziamento è già stato inserito in sede di Assestamento generale del Bilancio di previsione 2023-2025, approvato nell’ultima seduta del Consiglio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ del 18 luglio scorso. Il progetto, costruito in partnership tra l’Unione ‘Terre e Fiumi’ (capofila), l’Unione dei Comuni del Biferno (Molise) e il Comune croato di Dugopolje, punta a superare gli ostacoli che bloccano la promozione turistica aperta delle Aree Interne, attraverso la fornitura di meccanismi e strumenti unici per il turismo e i centri turistici di zona, nonché ad una strategia transfrontaliera per promuovere all’esterno i beni turistici. Assieme ai partner del progetto, inoltre, sarà possibile attuare scambi di buone pratiche che hanno lo scopo di attrarre turisti su un territorio che può vantare interessanti punti di interesse culturali e naturalistici. L’avvio del progetto (della durata di 18 mesi a partire da questo mese) consentirà di predisporre un servizio strutturato di info-turismo che promuoverà l’offerta dei territori comunali di Copparo, Tresignana e Riva del Po facenti parte dell’Unione. Qualora l’esito dia risultati positivi, sarà la chiave di volta per poter organizzare questo settore in modo più organico con una programmazione mirata. In questo percorso sarà fondamentale anche il coinvolgimento degli stakeholder del territorio, creando sinergie tra Pubblico e Privato che consentano di raggiungere i risultati attesi. "Si tratta di un progetto in cui crediamo molto e che è stato premiato con un importante contributo che consentirà di muovere nuovi, importanti passi – afferma la presidente dell’Unione ‘Terre e Fiumi’, Laura Perelli -. Tra i nostri obiettivi vi è quello della promozione unitaria del territorio dei tre comuni, baricentrico tra Ferrara e la costa, che ha già molto da offrire sotto i profili culturale, enogastronomico e naturalistico e che sta cercando di affermarsi, tramite investimenti mirati, sulla ‘mappa’ del cosiddetto turismo lento e sostenibile".