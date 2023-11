Rivoluzione nel traffico. I numeri utili per gas e Ausl

Il Comune annuncia che domenica fino alle 15 non si potranno svolgere tutte le manifestazioni, mercati, posteggi isolati, giostre e banchetti politici o di volontariato presenti su suolo pubblico nella zona del centro storico con particolare riferimento a corso Martiri della Libertà, corso Porta Reno, piazza Trento Trieste, piazza Municipio, Piazza Savonarola e Piazza Castello.

L’evecuazione interessa i cittadini residenti o temporaneamente presenti nell’area con un raggio di 685 metri dal punto di ritrovamento dell’ordigno – Chiostro San Benedetto in via Porta Po 81 – entro le ore 8 e l’interdizione della stessa area fino al termine delle operazioni di despolettamento della bomba d’aereo previsto per le 16 circa con l’interdizione al traffico di tutta l’area. Lo sgombero riguarda anche i cittadini residenti o temporaneamente presenti nell’area di brillamento dell’ordigno Cava di Casaglia-Via Melvin Jones con raggio di 150 metri a partire dalle 9 con l’interdizione della stessa area fino al termine delle operazioni previsto per le 21 circa.

Nella giornata di domenica sono sospesi i divieti di circolazione previsti nell’ordinanza per le domeniche ecologiche.

Si ricorda che nell’area prospiciente via Darsena, utilizzata per la sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, è ricavato un punto operativo per le autorità. Numeri verdi 800.532532 per l’Urp del Comune; 800.376433 per l’Ausl; 800.713666 per Hera Gas.