Rivoluzione nella raccolta dei rifiuti ai lidi. In arrivo i nuovi cassonetti per tutta la costa

Nuovi cassonetti stradali, la realizzazione di un centro di raccolta nella zona artigianale di San Giuseppe e tre isole ecologiche nei Lidi Sud. Sono alcune delle novità che accompagneranno il nuovo modello di raccolta rifiuti che sarà introdotto sul territorio comacchiese ed eseguito per i prossimi otto anni dalla cooperativa Brodolini, che a fine anno si è aggiudicata la gara d’appalto ad evidenza pubblica, ottenendo così l’affidamento da parte di Clara. Il tutto è stato illustrato ieri in Municipio dalla società Clara rappresentata dal presidente Annibale Cavallari e dal direttore generale Alfredo Amman, assieme agli assessori Antonio Cardi e Sandro Beltrami. Dall’inizio dell’estate il nuovo sistema interesserà progressivamente tutti i sette Lidi, introducendo un servizio misto tra raccolta domiciliare e stradale, supportato da un parco cassonetti completamente rinnovato. Dall’autunno, il nuovo sistema sarà esteso anche al capoluogo e alle frazioni, con l’eccezione del centro storico e delle strade poderali, dove il servizio rimarrà sostanzialmente invariato. La prima importante novità riguarda la raccolta di carta e cartone e quella di plastica e lattine, che sarà effettuata "porta a porta" in tutti i sette Lidi, con un calendario settimanale studiato in modo da agevolare il conferimento per i fruitori delle seconde case. Clara metterà a disposizione appositi sacchi (che saranno distribuiti in punti di ritiro dislocati nelle varie località), ma gli utenti potranno usare anche sacchi acquistati autonomamente, purché semitrasparenti. Per l’indifferenziato e l’umido, i cassonetti stradali saranno rimpiazzati da nuovi contenitori accessibili tramite smartphone o tessera. Previsti anche nuovi cassonetti per il vetro. Per stabilimenti balneari, attività ristorative e altre utenze il servizio consisterà in una raccolta porta a porta integrale. Inoltre, grazie a finanziamenti Pnrr, entro l’anno è prevista la realizzazione di nuovo Centro di raccolta per rifiuti differenziati nella zona artigianale di San Giuseppe (per un investimento di circa 500mila euro) e di tre isole ecologiche nei Lidi sud. Il percorso sarà accompagnato da una capillare campagna di comunicazione, alla quale il Comune sta lavorando "assieme a Clara e alle agenzie immobiliari – ha riferito l’assessore Beltrami – per illustrare tutte le novità a chi soggiornerà nel nostro territorio". L’assessore Cardi, oltre ad evidenziare come la sostituzione di cassonetti contribuirà al decoro urbano del territorio, ha annunciato anche la convocazione di un tavolo con le realtà produttive per avviare una collaborazione per contrastare l’abbandono dei rifiuti "su intendiamo rafforzare i controlli, anche mediante foto-trappole". Annibale Cavallari ha ringraziato l’Amministrazione comunale sia per la fiducia dimostrata verso Clara, sia per la condivisione del progetto, "finalizzato a valorizzare il territorio, bello e delicato, dagli equilibri mutevoli. Ringrazio anche la cooperativa Brodolini che, partecipando al bando di gara, non solo ha soddisfatto pienamente le richieste previste, ma ha proposto numerose innovazioni e miglioramenti, per un servizio più efficiente e all’avanguardia". "Un progetto che – evidenzia il sindaco Pierluigi Negri - l’amministrazione ha condiviso con Clara affinché per la raccolta dei rifiuti si possa rispondere meglio alle esigenze dei cittadini pur continuando a differenziare".

Valerio Franzoni