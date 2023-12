Rivoluzione tra i banchi: "Fusione Aleotti-Bachelet, un danno per la didattica"

La fusione tra gli istituti Aleotti-Dossi e Bachelet è un regalo di natale amaro per studenti, famiglie e personale. La comunità scolastica dell’Aleotti ha così deciso di esprimere la propria contrarietà attraverso una lunga lettera, diffusa a pochi giorni dall’ufficializzazione dell’accorpamento tra ragionieri, geometri e artisti, finora circolata solo come notizia ufficiosa. La novella, si legge nella lettera, è giunta nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre a mezzo fonogramma da parte del dirigente del settore Scuola della Provincia che, al termine del colloquio telefonico con la dirigente dell’istituto, ha inviato a mezzo mail il solo allegato alla convocazione alla conferenza provinciale di coordinamento prevista per il 27 dicembre (oggi, ndr). Il ritardo con cui la Provincia convoca, a ridosso delle festività natalizie, la conferenza in indirizzo, è evidente. Tutto questo senza dialogo alcuno tra le parti coinvolte". Una tempistica sospetta per la comunità scolastica che pone una serie di questioni. La prima riguarda i dirigenti scolastici. "Non sono chiamati – si legge nella missiva – a collaborare nel processo di definizione dell’assetto della rete scolastica?" Non solo. La normativa stabilisce che, al fine di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia scolastica, "il dimensionamento della rete deve ‘...assicurare alle scuole la necessaria capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali’. Proprio alla luce di quanto richiamato, ci si domanda come sia possibile garantire il pieno diritto allo studio procedendo all’accorpamento dell’Aleotti-Dossi con il Bachelet’" creando una "istituzione scolastica dalla abnorme complessità". Il documento entra poi nel merito della questione, spiegando la struttura, i curricula di studi e il ruolo dell’istituto all’interno del tessuto sociale e culturale cittadino.

"Le sedi scolastiche che verrebbero inglobate diventerebbero ben cinque, di cui due già attualmente condivise con ospiti esterni (il Roiti per il Bachelet e il Copernico-Carpeggiani per l’Aleotti), in un momento in cui per entrambe le istituzioni scolastiche si registra un’estrema necessità di accrescere il numero di aule da destinare ad attività didattica ordinaria già enormemente sacrificata". Dal punto di vista amministrativo, poi, "si dovrebbe far fronte ad una ingente mole di operazioni di subentro legate alle risorse materiali, strumentali, immobili, cui si aggiungerebbe la trasmigrazione dei dati digitali delle segreterie". Questa scelta amministrativa, conclude la comunità dell’Aleotti, "appare dunque non fondata su alcun dato di conoscenza delle comunità scolastiche coinvolte, traducendosi in una banale operazione aritmetica. Si auspica un riesame critico e oggettivo di quanto non ancora deliberato, affinché si pongano al centro esclusivamente gli interessi degli studenti e delle famiglie. L’accostamento di problematiche distanti tra scuole abbasserebbe l’efficacia dell’offerta formativa e della didattica".