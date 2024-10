"Rix, vero leader. Ci mancherai". Cordoglio per Fabrizio Pirani

BONDENO

La forza che resta, l’amicizia che non ha tempo e il dolore che unisce. Si susseguono, da tutta Italia, i messaggi di condoglianze alla famiglia e di stima per Fabrizio Pirani (foto) morto all’improvviso nella notte tra giovedì e venerdì, a soli 54 anni per un infarto. E’ stato una delle radici autentiche e solide dei ‘Teuta Lingones’, cofondatore, ventiquattro anni fa, insieme all’attuale sindaco di Ferrara Alan Fabbri a Marcello Micai e ad altri ragazzi del Bundan Celtic Festival. "La Legio I Italica – scrivono alcuni amici - alza i gladi e saluta un grande e valoroso Rix, un pioniere della Rievocazione Storica Celtica".

"E’ stato un viaggio lungo Rex – aggiunge un altro – bellissimo, fatto di posti, persone e feste, di battaglie, chicchere e risate. Grazie per tutto il tempo prezioso che abbiamo condiviso". "Se il Bundan mi ha immerso in un mondo di storia, di cultura, di valori e vita – aggiunge Giovanni - significa che l’energia di chi l’ha fondato è arrivato fino a noi e si è diffuso. E’ stato un amico, un compagno che ha lasciato un impronta indelebile. Rix un amico, un leader, un fratello". Originario di Porotto, per molti anni aveva abitato a Ponte Rodoni di Bondeno. Lascia un figlio di 25 anni, al quale ha trasmesso l’arte della rievocazione. Adesso abitava con la compagna nel forlivese mantenendo solidi e forti i rapporti con gli amici di Bondeno, di Vigarano e Ferrara.