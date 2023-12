Robboni (FdI):: "Ro e Berra, serve la stessa visione"

Il Circolo Fratelli d’Italia di Riva del Po punta a inaugurare una nuova sede a Berra, dopo quella recentemente aperta a Ro. E, nell’aggiornare sull’iniziativa, il componente del direttivo del Circolo Francesco Robboni (foto) offre una considerazione rispetto alla necessità di una sola visione della gestione politico-amministrativa tra Ro e Berra, dopo la fusione tra Comuni avvenuta nel 2019: "Le due comunità di Ro e di Berra, pur mantenendo le loro peculiarità, devono abituarsi a ragionare con una mentalità d’insieme – afferma -. Proprio a questo proposito si potrebbe partire da alcuni concetti che prevedono la valorizzazione di alcune eccellenze del nostro territorio. Innanzitutto l’aspetto economico". Il referente di Fd’I riferisce che, negli ultimi anni, si è assistito "a un progressivo impoverimento della nostra comunità. Le aziende da 50 a 300 dipendenti sono pressoché sparite. I negozi che prima animavano i vari centri urbani hanno in larga parte chiuso i battenti. Il nostro patrimonio di aziende è dato da diverse aziende agricole e dall’agroindustria di Cologna, dal distretto artigianale di Seravalle e di una ormai ridotta quantità di artigiani e commercianti che resistono alle crescenti difficoltà del momento. Questo piccolo tesoretto va preservato e salvaguardato con la vicinanza delle Istituzioni e dei cittadini". Da preservare anche un altro settore: "Bar e ristoranti non mancano e offrono prodotti e servizi di qualità in grado di attirare e soddisfare una notevole clientela locale e da fuori. Anche l’offerta turistica è notevole, ma va messa a sistema con i comuni limitrofi e soprattutto debbono essere valorizzate le piazze, le ville, i monumenti presenti sull’intero territorio e vicinanze di Riva del Po". Robboni cita, ad esempio, Palazzo Giglioli, Santuario della Madonna della Galvana, Casa Spisani, Il Ponte dei Tre Occhi, le chiese in ogni frazione, le ville e le tenute: "Si potrebbe – conclude - ripartire da qui?".

v. f.