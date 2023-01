Robboni pronto a candidarsi "Me lo chiedono i cittadini"

"Da qualche tempo a questa parte si sono susseguite voci su una mia discesa in campo come futuro candidato sindaco di Riva del Po. Devo dire che la cosa non mi lascia insensibile, e soprattutto quando a chiedermelo sono professionisti e imprenditori o cittadini comuni al di là di appartenenze a partiti o a fazioni politiche mi fa estremamente piacere". Esordisce così Francesco Robboni, dato tra i possibili candidati alle prossime elezioni amministrative del 2024 a Riva del Po.

"La mia storia economico-politica e sociale parte da lontano e si è sviluppata sempre sul territorio. Nel lontano 1980 – ricorda - mi sono affacciato alla politica, essendomi innamorato del socialismo riformista del partito socialista di Bettino Craxi. Sono seguite due legislature in qualità di assessore al personale e alle attività produttive. Questa attività è proseguita fino al 1992, quando in seguito alla caduta della Prima Repubblica a differenza di tanti che si sono riciclati un po’ nel Pd e un po’ in FI, io mi sono dedicato al mondo dell’economia e delle imprese, in qualità di funzionario di Cna. La mia professione si è sviluppata a livello locale fino al recente 2021". Raggiunta la pensione, Robboni ha pensato di tornare alla sua vecchia passione. Spiega di essersi avvicinato da qualche anno al partito di Giorgia Meloni. Se dovesse pensare a una compagine per le prossime Amministrative, penserebbe "ad una formazione di centro-destra a forte vocazione civica, tarata su un progetto di tutela e di sviluppo locale, mancato negli ultimi anni. Credo ci sia bisogno di una nuova mentalità e nuovi attori della vita politico-amministrativa, preparati, capaci, magari in grado di fare gli amministratori a tempo pieno". Infine, rivolge "un suggerimento" all’attuale sindaco di Riva del Po, Andrea Zamboni: "La fusione, che poteva essere a 6 Comuni per sviluppare tutte le sue potenzialità, alla fine ha unito due Comuni morfologicamente incompatibili e sta mostrando molteplici criticità a fronte di nessun vantaggio".

Valerio Franzoni