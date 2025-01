Roberto Agnelli e le sue ’Video-letture per cuori attenti’

Un nuovo appuntamento con Roberto Agnelli e le sue “Video-letture animate per cuori attenti” attende i bambini dai 4 ai 10 mercoledì 8 gennaio alle 17:30, per il primo incontro del nuovo anno con le ’Belle Storie’ alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto - Ferrara). Nel corso dell’appuntamento, dedicato a ’Video-letture variegate’, le immagini dei racconti prenderanno vita attraverso la proiezione di video-animazioni, musiche ed effetti sonori con voce narrante di Agnelli. Prenotazione al numero 0532 731957.