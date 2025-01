Rocca di Stellata, nuovo step. Lavori completati entro l’anno

E’ in corso di ultimazione il secondo tralcio della Rocca possente di Stellata. E’ arrivato in questi giorni l’incarico ad un nuovo professionista perché, si legge sull’albo pretorio del comune di Bondeno, "si rende necessario provvedere alla realizzazione di alcune opere di completamento, da realizzarsi contestualmente all’intervento di ripristino". Sono gli ultimi passi. Ecco dunque che è stato affidato l’incarico professionale di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori" all’architetto Vincenzo Vandelli, dell’omonimo studio tecnico di Modena, per poco più di 2.900 euro. Un passo ulteriore verso il completamente del baluardo difensivo che si affaccia sul Po. Le opere di completamento, che concludono definitivamente i lavori, ammontano a circa 45 mila euro e sono previste dal piano investimenti. La Rocca Possente di Stellata dal 1995 è un bene protetto dall’Unesco all’interno del sito ‘Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po’ e rientra all’interno dei finanziamenti per la ricostruzione. Da edificio nato per separare e dividere, al termine dei lavori la Rocca ritornerà ad essere un punto di riferimento storico e architettonico, uno scrigno di cultura da promuovere. La Rocca è caratterizzata da una pianta quadrangolare e da torri angolari, ed è circondata da un fossato. Oggi è una magia. Avvolta nel silenzio della golena del grande fiume, attende la riapertura definitiva, prevista entro questo nuovo anno.

cl.f.