Rocca Possente verso l’apertura al pubblico

La Rocca Possente di Stellata verso gli ultimi lavori e l’apertura definitiva al pubblico. Per ora, dopo il completamento del primo stralcio, la roccaforte estense viene aperta solo per le visite guidate organizzate. Si va verso il completamento dell’iter del recupero, dopo le ferite del terremoto del maggio 2012, della Rocca Possente di Stellata. La Giunta comunale ha infatti approvato in questi giorni dalla giunta il progetto definitivo ed esecutivo da 389 mila euro per il secondo e ultimo stralcio. "Il prossimo passo sarà la gara d’appalto, e a seguire partiranno i lavori – dice il sindaco Simone Saletti –. Trattandosi di una struttura patrimonio Unesco, il percorso autorizzativo ha logicamente attraversato più fasi rispetto a una normale opera pubblica, ma l’obiettivo è stato raggiunto e adesso siamo pronti a partire". Oltre al contributo per la ricostruzione, anche l’Ente partecipa direttamente alla definitiva riqualificazione della Rocca attraverso un cofinanziamento di 37 mila euro funzionali al completamento ottimale dell’opera. Il progetto è stato redatto dallo studio Progettisti Associati, e in particolare a firma dell’ingegnere Giorgio Serafini e del geometra Alberto Costi. "Come abbiamo dimostrato negli ultimi mesi con le diverse aperture straordinarie, la Rocca è di fatto già perfettamente agibile e sicura – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi–. Questo secondo e ultimo stralcio servirà per riportare il fortilizio alla sua originale bellezza, riqualificandolo in tutte le sue parti in modo da renderlo un punto di riferimento culturale". "Grazie a questo nuovo passo in avanti in un’altra opera pubblica – conclude il sindaco –, degli otto cantieri di ricostruzione e rivitalizzazione pubblica post-sisma rimanenti ad inizio mandato, tutti hanno almeno visto terminata la progettazione definitiva: la ciclabile di via Malaguti è già operativa, i cantieri del Ponte Rana e del parcheggio di via Manzoni sono alle fasi finali, il cimitero del Capoluogo è in corso, Villa Borselli è in procinto di partire, la Casa del Custode è nella fase di gara d’appalto, il Municipio e la Rocca hanno terminato la progettazione".

Claudia Fortini