Rocco Siffredi all’Armony: "La mia vita, un grande film"

"Sono felicissimo di tornare in questa terra straordinaria, dove ci sono donne bellissime". Parola di Rocco Siffredi, per tutti “il re del porno”, che – venerdì sera – ha acceso la notte del Disco Armony di Montemerlo. Et voilà, eccolo aggirarsi per lo storico locale, probabilmente il tempio dell’eros più longevo di tutta la Penisola. Giacca di pelle nera e T-shirt, elegante e dai gesti misurati, ha accontentato l’esercito di fan, scattando decine e decine di selfie e firmando autografi.Qualche ragazza osa un po’ di più e chiede l’autografo sul generoso décolleté. Una fauna notturna molto variegata e trasversale. Un pubblico senza età, una parabola che va dagli over 50 ai Millennials.

Molti, arrivati dal ferrarese, anche perché richiamati dalla sua presenza. Sessant’anni portati splendidamente, più di 1700 film alle spalle e 130 premi nel settore. Siffredi è un brand planetario che è riuscito nella difficile impresa di sdoganare il porno, diventando un personaggio popolare, quasi formato-famiglia. Dalla pubblicità ai film d’autore, passando dai salotti televisivi più accreditati. Prima di lui, solo la compianta Moana Pozzi c’era riuscita. "Se n’è andata troppo presto. Era una donna bellissima e molto intelligente. So che anche lei si era esibita spesso qui all’Armony", racconta Siffredi. Una nuova sfida, ora, lo attende fra poco tempo. "Debutterò nei teatri con un monologo dedicato alla mia vita avventurosa e tornerò anche in Emilia Romagna". Nel frattempo, nei mesi scorsi, la sua vita è diventata anche una serie tv su Netflix, interpretata con grande successo dall’attore Alessandro Borghi e intitolata “Suoersex”. "È stato un progetto molto bello e fatto bene", spiega ancora. Nella serata hot di Montemerlo, dopo la cena, la musica dance a palla e le sexy ballerine – tra le quali spicca Giorgina Sparkling–, tra una lasagna e un prosecco, c’è spazio anche per i bilanci di una vita tanto avventurosa. "Sono nato per fare questo lavoro. L’ho capito quando avevo più o meno dodici anni. Non è stato facile, a differenza di come si possa pensare. Ci sono molti pro e contro in questo lavoro.E pensare che mia madre mi voleva prete (ride, ndr). Ma, alla fine, i miei genitori mi hanno sempre capito e supportato". E quando, dopo il successo, tornava a Ortona a trovarli, non lo faceva come Rocco Siffredi ma semplicemente come Rocco Antonio Tano (il suo vero nome all’anagrafe, ndr).

"Abbiamo voluto fortemente questa serata con lui, perché Rocco non è solamente un uomo bellissimo ma anche molto intelligente", dice Renza Bulgarelli, titolare del nightclub, rinnovato di recente. Ma il futuro del Rocco nazionale, oscilla tra pubblico e privato. "Mi piace tanto il mio lavoro – concldue – e il pubblico mi dà energia. Sono stato fortunato anche sul piano personale. Ho una moglie fantastica e due figli davvero bravissimi. Uno si è laureato in Ingegneria, l’altro in Economia e Commercio. Chissà, in futuro spero anche di poter fare il nonno".