Rock, jazz e sonorità elettroniche. È la notte dell’improvvisazione

Oggi, alle 21.15, sul palco del Torrione Eyal Maoz / PBB / Zeno De Rossi. Eyal Maoz, chitarra ed elettronica - Piero Bittolo Bon, sassofoni ed elettronica. Zeno De Rossi, batteria.

Zeno De Rossi e Piero Bittolo Bon, collaboratori di lunga data in innumerevoli progetti, si uniscono al chitarrista newyorkese Eyal Maoz per una session di improvvisazione che promette di esplorare nuove coordinate ed equilibri tra jazz, rock, canzone ed elettronica. Eyal Maoz, compositore, chitarrista e bandleader originario di Israele e attivo da oltre vent’anni nella scena musicale newyorkese, è noto per la sua capacità di fondere rock, jazz e avanguardia con sonorità elettroniche e influenze ebraico-mediorientali. La sua musica racconta storie intense di dolore, speranza, resistenza e celebrazione, muovendosi tra momenti delicati e sperimentazione radicale. Nel corso della sua carriera, Maoz ha collaborato con artisti e progetti di fama internazionale, registrando per etichette come Tzadik e Ayler, e partecipando a iniziative emblematiche come il Cobra di John Zorn e l’ensemble Abraxas di Shanir Blumenkranz. Il concerto al Torrione San Giovanni, via Rampari di Belfiore.