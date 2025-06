’Rock the Beach’ con tante band. Omaggi a Ramazzotti e 883

Dieci anni di musica, spiaggia e atmosfere indimenticabili. Torna Rock the Beach, il festival che trasforma il Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni in palcoscenici d’eccezione per le migliori tribute band internazionali. Un appuntamento ormai fisso per gli amanti del rock e del pop, che anche quest’anno promette emozioni da non perdere, con ingresso libero per tutti con possibilità di cena vista concerto.

Il calendario delle prossime due settimane è ricco di appuntamenti imperdibili. Stasera alle 21 salirà sul palco la Bomber Band, mentre domenica, sempre alle 21, sarà la volta di Eros Ramazzotti Estasi, tributo dedicato al celebre cantante italiano. Sabato 28 giugno, invece, il festival accoglierà gli 883 Play Max, per una serata dedicata ai grandi successi degli anni ‘90.

Nato nel 2015, Rock the Beach ha conquistato il pubblico con un format unico: tribute band di altissimo livello che ripercorrono i brani più iconici di artisti come Pink Floyd, Vasco Rossi, Coldplay e Mina. Quest’anno, per celebrare i suoi primi 10 anni, il festival ha ampliato il programma, offrendo un mix di generi che spazia dal rock al pop, fino ai grandi classici degli anni ‘60 e ‘70.