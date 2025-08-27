’Rock the Beach’, gli appuntamenti

La rassegna ’Rock the Beach’ si appresta a vivere un fine agosto ricco di musica e emozioni, tra il Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni. Tre gli appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero, che confermano il successo del festival dedicato alle tribute band.
Si parte domani al Just Prestige con ’Jova Notte’ omaggio a Jovanotti, per una serata di energia e ritmi contagiosi.
Venerdì 29 agosto, il Florenz ospiterà invece i ’60 Lire’ con un viaggio nella musica dance degli anni ’60 e ’70, mentre sabato 30 agosto tornerà il Just Prestige con ’Coldplace’, uno dei tributi più applauditi ai Coldplay, tra atmosfere sognanti e grandi successi.
Ogni serata prevede la raccolta fondi a favore di associazioni di volontariato locali impegnate nell’assistenza a persone malate, unendosi alla possibilità di prenotare la cena vista spettacolo per chi desidera abbinare alla musica un’esperienza enogastronomica.
’Rock the Beach’ conferma così la sua vocazione di intrattenimento di qualità accessibile a tutti, con un’attenzione costante al territorio e alle sue esigenze sociali. Appuntamento sulla riviera per chiudere l’estate all’insegna della musica e della condivisione.