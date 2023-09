’Rock the Beach’, musica e solidarietà

Si è conclusa nei giorni scorsi la stagione dei concerti estivi della rassegna ‘Rock the Beach’, che si sono tenuti presso il ristorante Prestige di Lido delle Nazioni ed il Camping village Florenz di Lido degli Scacchi. Musica e solidarietà sono stati gli ingredienti che ancora una volta hanno caratterizzato il programma, organizzato dalla famiglia Vitali. Infatti sono state quindici le serate, tutte ad ingresso gratuito, nel corso delle quali sono state coinvolte sei onlus: Associazione Giulia, Assistenza Domiciliare Oncologica, Acaref, Associazione Italiana Leucemia, Vola nel Cuore e Agathos. Gli spettacoli sono stati sempre molto partecipati e apprezzati dal pubblico: a dimostrarlo è anche l’importo della raccolta fondi che, quest’anno, ha raggiunto ben 11.065 euro, interamente devoluti alle associazioni stesse per le loro attività istituzionali. Un aiuto importante per realtà che svolgono una preziosissima attività. Inoltre, i concerti sono stati un’ottima occasione per i turisti di passare momenti all’insegna della buona musica, grazie alle tribute band che si sono esibite nell’arco della stagione estiva nelle due strutture della costa comacchiese. Complimenti all’organizzazione non sono certo mancati: a testimoniarlo sono i messaggi pubblicati sulla pagina social dell’evento. La rassegna è stata interamente finanziata dagli organizzatori. Gianfranco Vitali, nell’esprimere soddisfazione per la partecipazione che ha accompagnato anche quest’anno ‘Rock the Beach’.

v.f.