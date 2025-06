’Rock the Beach’ prosegue. Le serate al Florenz e al Prestige

La rassegna musicale ’Rock the Beach’ prosegue con grande entusiasmo al Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi e al Just Prestige Beach Club del Lido delle Nazioni, regalando al pubblico emozioni indimenticabili sotto le stelle dell’estate ferrarese. Dopo le prime serate, che hanno già fatto vibrare la costa, il festival si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere.

Sabato alle 21 salirà sul palco la tribute band ’Play Max’, che omaggerà i mitici 883 con i loro brani più celebri, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio nostalgico tra gli anni ’90 e i primi anni 2000. Un concerto attesissimo, soprattutto per chi ha vissuto quell’epoca e vuole rivivere le emozioni di un sound che ha segnato generazioni.

Ma il clou del festival è ancora alle porte. Tra gli eventi più attesi spiccano i concerti dei ’60 Lire’, band tributo che sta riscuotendo un successo straordinario grazie alla loro energia e alla fedeltà con cui ripropongono i classici degli anni ’60 e ’70. La prossima data da segnare in agenda è il 19 luglio alle 21, per ballare e cantare sulle note di un’epoca irripetibile. Non mancheranno poi grandi omaggi ad artisti internazionali come i Pink Floyd, con i ’Floyd Machine’, e i Coldplay, reinterpretati dalla tribute band ’Coldplace’, che porteranno in scena l’atmosfera magica dei loro live. E ancora, spazio a Vasco Rossi con il ’Roxy Bar’, Adriano Celentano con ’Lui e gli Amici del Re’, e Mina con ’Tintarella di Mina’. Franco Vitali, rappresentante di Ascom Confcommercio, ha ribadito l’importanza sociale dell’iniziativa: "La rassegna Rock the Beach è ad ingresso libero e in ogni concerto vengono raccolti fondi a favore di associazioni di volontariato locali che svolgono un prezioso lavoro di assistenza a persone ammalate".