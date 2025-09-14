La notte giusta

14 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Rock the Beach, record di donazioni nelle serate

Si è conclusa con numeri da primato la decima edizione di Rock the Beach, la rassegna di tribute band a ingresso libero che ha animato l’estate 2025 tra la spiaggia del Florenz Open Air Resort di Lido degli Scacchi e il Prestige Beach Club di Lido delle Nazioni. Ventiquattro concerti dal vivo, iniziati il 23 maggio con la festa dei 60 anni del Florenz e chiusi il 4 settembre, hanno trasformato la costa ferrarese in un palcoscenico aperto a tutti, all’insegna della buona musica e della solidarietà.

La kermesse, finanziata dalla famiglia Vitali – attiva nel turismo comacchiese dal 1957 – ha registrato il record di donazioni: 16.500 euro raccolti per nove associazioni no profit del territorio. I fondi sono stati devoluti a: Associazione Giulia, Ado, Vola nel Cuore, Ail, Dalla Terra alla Luna, San Vincenzo De Paoli, Acaref, Associazione parkinsoniani e Still I Rise. Un gesto concreto di riconoscenza verso i turisti e la comunità locale, che hanno affollato le serate con entusiasmo.

Sul palco si sono esibite alcune delle migliori tribute band italiane, tra cui “Lui e gli amici del Re” (omaggio ad Adriano Celentano), “Mad Queen” (per i Queen), “Coldplace” (Coldplay), “60 Lire” (musica anni ’60-’70), “Sugar Fornaciari Realtribute” (Zucchero), “Tintarella di Mina” e i “Play Max” (883). La formula, collaudata in dieci anni, ha confermato il binomio vincente di concerti gratuiti con cena facoltativa senza supplemento, offrendo a migliaia di spettatori l’occasione di gustare specialità enogastronomiche sotto le stelle, accompagnate dalle colonne sonore di artisti leggendari.

"La buona musica è pace ed amore", il motto che ha guidato la stagione, sottolineando il potere della cultura di unire le persone e sostenere cause sociali. Franco Vitali, rappresentante di Ascom, ha ribadito l’impegno della famiglia: "Vogliamo restituire alla comunità ciò che ci ha donato in questi decenni. La musica dal vivo è il nostro linguaggio per dire grazie". Appuntamento al 2026.

© Riproduzione riservata

