RockaFE ai nastri di partenza. Musica, giochi e spazio alle famiglie. Ci saranno anche i Persiana Jones

Al via la 32ª edizione della rassegna musicale RockaFE 2025. L’evento ha luogo dal 28 maggio al 8 giugno a Malborghetto di Boara, nella cornice del Parco della Villa ’F.lli Navarra’, spazio che come ogni anno viene messo a disposizione dalla stessa Fondazione.

Verranno offerti spettacoli ed attrazioni per tutte le famiglie, con giostre, giochi ed uno spazio speciale con animatrici dedicato ai bambini e tanta musica. I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti Matteo Fornasini, assessore al Turismo del Comune di Ferrara, Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua, Alberto Mezzaro, presidente del comitato San Maurelio Rockafe, Emanuele Radicetti, vicepresidente della fondazione F.lli Navarra e Silvia Veronesi, direttrice artistica di Rockafe. "Ringrazio a nome del sindaco Alan Fabbri e di tutta l’amministrazione comunale, gli organizzatori, oggi ampiamente rappresentati, della manifestazione Rockafe, ormai giunta alla sua 32ª edizione – ha sottolineato Fornasini –. Ringrazio anche tutti i volontari che, da oltre trent’anni, si alternano per organizzare questo evento diventato un punto di riferimento nel panorama musicale della città di Ferrara. Negli anni, Rockafe è riuscito a unire diverse generazioni, creando un forte spirito di collaborazione che trasmette un messaggio positivo e virtuoso alla comunità di Malborghetto e a tutta la città. La manifestazione, infatti, unisce il tema della solidarietà grazie alla partecipazione delle associazioni benefiche e offre un palcoscenico ai gruppi musicali giovanili emergenti, che vedono in Rockafe un’importante opportunità di crescita e visibilità". Nell’ambito di Rockafe ci sarà anche spazio per diverse associazioni. Saranno presenti Ibo Italia, Papa Giovanni XXIII, Plastic Free, ’Dalla Terra Alla Luna’, Fiab, Avis, La Lega Del Cane, La VoceDegli Alberi, Plastic Free, Admo, Scout Ferrara 3, associazione Lo Specchio. Nel corso delle serate verrà allestito lo stand gastronomico oltre alle giostre, giochi e attrazioni per tutta la famiglia. All’interno del ricco programma, si segnalano in modo particolare la serata del 31 maggio con la presenza sul palco dei Persiana Jones storica band ska torinese, il 6 giugno con il gran ritorno a festeggiare i 40 anni degli Strike nella loro formazione originale e sabato 7 giugno con Cimini, cantautore già ospite del Festival di Sanremo e reduce dalla recente presentazione del suo ultimo singolo strappami il cuore, a testimonianza dell’apertura della manifestazione verso le nuove tendenze musicali. Il 5 giugno finale del concorso ‘Memorial Paolo Laccetti’.

Mario Tosatti