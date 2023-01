Roghi in piazza, calze e vin brulé per la Befana

CENTO

Un esercito di befane è pronta a volare dai bambini di tutto il comune, in questi due giorni con calze ricche di dolciumi, roghi e fuochi artificiali. Si comincia oggi a Renazzo con diverse iniziative organizzate dall’associazione Grande Volontariato Sociale per Bambini. Chi vorrà far arrivare la befana direttamente a casa, potrà portare i regali per i propri bambini al piano terra della ex scuola media a fianco della Canonica e la consegna della vecchina avverrà entro le 20, chiedendo un’offerta minima di 3 euro. Tutto il guadagno andrà in beneficenza per la missione di suor Cecilia Cavicchi. Alle 21 invece il rogo in piazza mentre dalle 20.30 si gioca per vincere un SuperPremio offerto dai Negozianti di Renazzo, trenino delle ocarine per i bambini gratis. La befana a Dodici Morelli, organizzata da Pro Loco Tiramòla dalle 19 consegnerà a domicilio i regali: basterà portarli al bar Ciro (per info Enrico 3476660234 e Gloria 3498019156). A Reno Centese evento dell’associazione Nuovo Gruppo Befane: dalle 17 in piazza distribuzione di vin brulé, panini e dolci, dalle 18.30 il rogo della befana e calze. Alle 21 il rogo in piazza con spettacolo pirotecnico, vin brûlé e le frittelle di Rina Poletti. Befana oggi anche a Casumaro: alle 19 il rogo con spettacolo pirotecnico, distribuzione calze.