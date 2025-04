Rogo al poligono, i giudici d’Appello: "Il sindaco non agì per evitarlo"

"La condotta tenuta dal sindaco fu caratterizzata da una totale e protratta inerzia, ingiustificabile in quanto fondata su un’istruttoria tanto superficiale quanto infruttuosa". Sono pesanti le parole con cui la corte d’Appello motiva la condanna dell’ex sindaco di Portomaggiore Nicola Minarelli per la morte di tre persone nell’incendio del poligono di tiro di via Catteneo, tragedia avvenuta il 10 gennaio del 2016. L’ex primo cittadino, difeso dall’avvocato Fabio Anselmo, era accusato di aver consentito, tollerato o non impedito la gestione di un impianto ritenuto abusivo. Ribaltando la sentenza di primo grado, i giudici Bolognesi nel marzo scorso avevano decretato per l’ex amministratore una pena di un anno e due mesi (con sospensione condizionale e non menzione). Ora, a quasi un anno dal verdetto, sono state depositate le trenta pagine con cui i magistrati spiegano la propria decisione. La premessa è netta: "Si ritiene addebitabile all’imputato, una volta appreso dell’esistenza del poligono, di non aver fatto nulla per evitare, come gli era possibile e doveroso, il verificarsi" dell’incendio in cui persero la vita Lorenzo Chiccoli, Paolo Masieri e Maurizio Neri. Di più. La corte ritiene "dimostrato" nel corso del processo di primo grado un "concorso colposo per omissine nei reati contestati al sindaco che, nel maggio del 2015, dicendosi ‘caduto dalle nuvole’ nell’apprendere dell’esistenza del poligono in paese, pur essendosi detto preoccupato, si accontentò di fatto delle notizie frammentarie e atecniche ricevute a sua richiesta e, per lo più oralmente, da uffici comunali, carabinieri, vigili del fuoco, prefettura e questura".

Secondo i giudici, Minarelli si sarebbe invece dovuto "allarmare, attivandosi immediatamente quantomeno per evitare danni da fuoriuscita di proiettili da sparo dalla struttura" vicina alle abitazioni. Nemmeno su tale obbligo, rincara la corte, "risulta essersi attivato". E sarebbe bastata "una semplice verifica che, se operata da personale tecnico esperto, si sarebbe estesa a un controllo interno della struttura con inevitabile scoperta delle gravissime carenze di sicurezza". Tale inerzia, si legge nel documento, "perdurò nonostante avesse appreso che l’apertura del poligono non era mai stata autorizzata dagli organi destinatari della mera comunicazione dell’apertura". Insomma, il sindaco "avrebbe dovuto, alla luce delle sue competenze di autorità di pubblica sicurezza e delle notizie ricevute, disporre d’ufficio una verifica urgente dei luoghi, eventualmente con apertura di un’istruttoria prodromica all’autorizzazione dell’attività del poligono". E non poteva certo nascondersi dietro al fatto che il titolare aveva inviato una "mera comunicazione" riguardante l’attività e non "una richiesta di autorizzazione o licenza di apertura". Respinta, dunque, anche la tesi difensiva secondo cui Minarelli non avrebbe potuto procedere a causa della mancanza di una formale richiesta di autorizzazione da parte del titolare. Questo, secondo la corte, implicherebbe "una visione del sindaco come soggetto passivo e burocratico. Al contrario, è la figura istituzionale più vicina al territorio, in grado quindi di agire al mero apprendimento di una notizia o di un fatto causativo di pericolo". In questa situazione, conclude l’Appello, "anche una semplice richiesta sindacale di verifica accompagnata da un sopralluogo tecnico avrebbe avuto l’effetto di evitare" la tragedia.