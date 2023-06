"Rogo al poligono, l’ex sindaco non poteva sapere"

PORTOMAGGIORE

"La condotta di Minarelli non è rimproverabile per due ragioni fondamentali: l’incertezza normativa sul punto e la condotta delle altre autorità venute a conoscenza del fatto". E’ uno dei passaggi delle motivazioni che hanno portato il Tribunale di Ferrara ad assolvere l’ex sindaco di Portomaggiore, Nicola Minarelli, dall’accusa di aver avuto responsabilità per la morte di Maurizio Neri (66 anni), Lorenzo Chiccoli (73 anni) e Paolo Mesieri (47 anni), deceduti nell’esplosione accaduta al poligono di tiro di Portomaggiore, il 10 gennaio del 2016 (foto). Nelle oltre cento pagine di motivazioni, il giudice Giulia Caucci spiega perché Minarelli – assistito nel processo dall’avvocato Fabio Anselmo – non ha avuto alcuna responsabilità nella tragedia che si è consumata più di sette anni fa. Ma per sentirsi dire questo, l’ex sindaco ha dovuto attendere, appunto, sette anni, considerando che la sentenza di assoluzione è arrivata a gennaio scorso. Il giudice sottolinea anche l’aspetto più volte è emerso durante il dibattimento, che trattandosi di un poligono privato, l’articolo 57, comma 1, del Tulps, non chiarisce il tipo di autorizzazione che avrebbe dovuto essere presentata, soprattutto per la mancanza delle norme attuative. Non solo. Il giudice Caucci mette in evidenza anche i vari passaggi istituzionali, di pura informazione, che sono seguiti alla segnalazione della proprietà dell’attivazione del poligono: dalla polizia locale alla prefettura, alla questura e ai carabinieri, ai vigili del fuoco. E in tutti i casi era stato chiaramente detto che non sembravano esserci problemi. In proposito, il giudice sottolinea infatti che "si rileva come non è stata individuata, né nel capo di imputazione, né nel corso dell’istruttoria, la norma in base alla quale l’imputato nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza avrebbe dovuto intuire l’attività sulla scorta dell’assenza della licenza".

Nelle motivazioni, il giudice sottolinea inoltre che nel corso degli anni, mai erano state sollevate proteste per la presenza del poligono, che era attivo dal 2012, neanche da parte dei proprietari dell’abitazione vicina, rimasta poi gravemente danneggiata dal rogo. "L’attività si era svolta ordinariamente per un notevole lasso di tempo, dal 2012 fino al 2016 e in quel periodo presso le autorità a vario titolo deputate al controllo del territorio, non era pervenuta alcun tipo di segnalazione...e il sindaco ne era venuto a conoscenza per caso, solo nel 2015", chiosa il giudice.

"Risulta ben poco verosimile - sottolinea infine – che i vigili del fuoco non fossero a conoscenza del poligono, considerando la vicinanza del capannone alla loro sede".

Cristina Rufini