Rogo alla Iren, . Arpae: "Niente inquinanti"

"L’incendio che si è sviluppato alla Iren Ambiente si è originato a seguito di un impatto accidentale tra un veicolo e un carrello elevatore in fase di scarico di rifiuti all’interno del piazzale aziendale". A comunicarlo, al termine degli accertamenti, è Arpae. "Dopo aver rimosso il veicolo, le operazioni dei vigili del fuoco si sono concentrate sullo spegnimento dei rifiuti coinvolti nella vasca di stoccaggio mediante smassatura e bagnatura". I tecnici Arpae si sono recati sul posto e hanno effettuato i primi rilievi degli inquinanti in aria utilizzando strumentazione portatile lungo via Gessi, via Sutter e via Monari, in quanto la colonna di fumo si muoveva in direzione nord: "I rilievi effettuati non hanno evidenziato concentrazioni significative di inquinanti. Arpae ha provveduto a contattare l’Ausl. L’ultimo rilievo evidenziava valori inferiori alle soglie di rilevazione in tutti i punti di controllo".