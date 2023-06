Rogo alle onoranze funebri Ipotesi corto circuito in magazzino

Un principio di incendio si è sviluppato la notte scorsa, intorno all’una, in un magazzino dell’agenzia di Onoranze Funebri "Ifa" di via Cristo ad Argenta. Stando alle prime indagini svolte sul posto, il fuoco non sarebbe divampato per un atto doloso, o vandalico. L’origine sarebbe stata invece più probabilmente cagionata da un corto circuito o dal surriscaldamento dell’impianto elettrico.

Fatto sta che le fiamme avrebbero attecchito solo all’ingresso dello stabile, ma fortunatamente non nella parte posteriore, dove erano depositate molte bare in esposizione, catafalchi, mobili ed altro materiale legnoso, quindi facilmente infiammabile. Ad evitare il peggio sono stati i pompieri del distaccamento di Portomaggiore. Che, giunti sul posto poco dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini che si sarebbero accorti del fumo e dall’odore acre che usciva dal fabbricato, hanno imbracciato gli idranti, circoscritto il rogo, spento anche l’ultimo braciere, e limitato i danni, evitando che risultassero ben più gravi. Solo alcune bare infatti, e qualche arredo, sarebbero stati intaccati o bruciati in tutto o in parte. Il resto è stato salvato, portato fuori o messo in sicurezza. Per i rilievi del caso è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, allertati dalla centrale del 112 che ha anch’essa raccolto l’Sos.

n. m.