Rogo e morti al Poligono, Minarelli condannato

La corte d’Appello scrive una nuova verità sulla tragedia del poligono di Portomaggiore. Ribaltando la sentenza del tribunale di Ferrara, i giudici di secondo grado hanno condannato l’ex sindaco Nicola Minarelli a una pena complessiva di un anno e due mesi (pena sospesa e non menzione). Nel dettaglio, l’allora primo cittadino è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo (sei mesi di reclusione) e di incendio colposo (otto mesi). Nel rogo della struttura di via Cattaneo, avvenuto il 10 gennaio del 2016, morirono tre persone: Lorenzo Chiccoli, Paolo Masieri e Maurizio Neri. Secondo l’impianto accusatorio, Minarelli avrebbe consentito, tollerato o non impedito la gestione di un impianto ritenuto abusivo.

"Lo Stato non può rimanere latente di fronte all’esercizio di un’attività pericolosa – è il commento del legale di Minarelli, l’avvocato Fabio Anselmo che ha assistito l’ex sindaco insieme ai colleghi Carlotta Gaiani e Bernardo Gentile –. Questo è il motivo per cui Nicola Minarelli è stato condannato. Non discuto oggi il valore di questa condanna che per me ha il sapore politico. Non nel senso di appartenenza a questo o quello schieramento ma nel senso di voler individuare nel sindaco l’elemento cui attribuire la responsabilità penale. Non era certo quella la parte di Stato che avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere". Illuminanti, secondo la difesa, sono state "le deposizioni rese in udienza da personale di prefettura e questura, prefetto e questore compresi. Attendiamo le motivazioni del ragionamento decisorio della corte. Credo ovvio e scontato il ricorso per Cassazione cui approderemo con un contrasto tra sentenze opposte. Una, quella del tribunale di Ferrara, pronunciata dopo dieci udienze di istruttoria interamente dedicate, 34 testimoni, due consulenti della procura, due consulenti giuridici, un confronto tra consulenti giuridici e un lungo esame reso dall’imputato. L’altra, dopo sole quattro ore di discussione, senza nemmeno rinnovare l’istruttoria". In chiusura il legale si è detto dispiaciuto per Minarelli, "che continuo a ritenere innocente ma, per avere giustizia, dovrà avere pazienza. Sono certo che arriverà".

Qualche parola anche da parte degli avvocati della controparte, Marcello Rambaldi per la famiglia Chiccoli e Simone Trombetti per Unicredit. "La corte ha evidentemente accolto le critiche che le parti civili e la procura avevano mosso alla decisione del tribunale di Ferrara – affermano –. Siamo molto soddisfatti della sentenza, in attesa di conoscerne la motivazione". Anche gli avvocati Irene Costantino e Giacomo Forlani (difesa dei proprietari della casa confinante) attendono le motivazioni che "sicuramente hanno accolto la nostra tesi". Commenta la decisione pure l’avvocato Samuele Neri, figlio di Maurizio. "Quale figlio di una delle vittime e avvocato di professione – afferma –, sebbene a distanza di molti anni dall’evento, non posso non apprezzare un verdetto il quale, indipendentemente dalle sue motivazioni, stabilisce una precisa responsabilità a fronte di una sconcertante inattività in capo a chi ben poteva e doveva adoperarsi".