Rogo in Cortevecchia, le indagini. Caccia ai vandali del Bisboccio. Al vaglio testimonianze e video

Il cartello davanti alla vetrina scheggiata parla con la voce di chi non si arrende: "Siamo aperti, si entra da via del Turco". Non si è perso d’animo Marco Zuccatelli, titolare del ristorante Bisboccio di piazza Cortevecchia. L’incendio che ha devastato la sua distesa nella notte tra giovedì e venerdì non lo ha piegato e, come annunciato, ha subito riaperto i battenti in vista del weekend. A testimonianza di quanto accaduto, sull’acciottolato della piazzetta rimangono tracce annerite del rogo che, poco prima dell’una di notte, ha devastato ombrelloni, sedie e tavolini dell’esterno del locale, generando momenti di paura con fiamme altissime e una colonna di fumo nero che ha sovrastato quella fetta di centro. Un incendio di ormai appurata natura dolosa, ma i cui responsabili sono ancora ignoti. La loro identificazione è ora compito dei carabinieri, che sin dalle ore successive all’accaduto hanno avviato le indagini per far luce sulla vicenda.

Venerdì pomeriggio il titolare del Bisboccio ha sporto denuncia in caserma e gli investigatori dell’Arma stanno procedendo con tutti gli accertamenti del caso. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un atto vandalico gratuito e fine a se stesso. Non ci sono infatti elementi che possano far pensare a un’azione ritorsiva o intimidatoria legata a qualche situazione criminale. I primi passi dei carabinieri sono rivolti in due direzioni. Primo, ascoltare testimoni che possano avere visto o sentito qualcosa, magari anche tra i residenti della zona. Secondo, cercare eventuali telecamere che possano avere ripreso se non l’atto in sé, almeno alcuni movimenti sospetti. Le attività sono in corso e i militari si stanno adoperando per risalire rapidamente agli autori di un gesto che ha creato sconcerto e indignazione in tutta la città. A testimoniare l’altissima attenzione sull’accaduto c’è anche il sopralluogo sul posto da parte del comandante della compagnia carabinieri di Ferrara, maggiore Alberto Giletti.

Nel frattempo, si diceva, il titolare prosegue con la sua attività in attesa di notizie. Fortunatamente, le fiamme si sono limitate alle distesa e, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non sono arrivate a danneggiare l’edificio, permettendo così di tornare rapidamente a servire piatti e calici, seppure con un po’ più di amaro in bocca per fatti che non dovrebbero succedere.