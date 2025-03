Rogo in un allevamento di bovini. I vigili del fuoco salvano gli animali

ARGENTA

In pochi minuti le fiamme, originate probabilmente da un malfunzionamento dei pannelli fotovoltaici, hanno avvolto, ieri mattina, intorno a mezzogiorno, una stalla dell’allevamento di mucche in via Argine Circondariale nella Valle Mezzano, a Bando di Argenta. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Portomaggiore e i colleghi da Comacchio. I pompieri hanno lavorato circa due ore per domare l’incendio. Non si sono registrati per fortuna danni ingenti alla struttura e nessuno è rimasto ferito. Anche gli animali ricoverati si sono salvati dal rogo. Non è la prima volta che l’allevamento viene colpito da un incendio: anche nel marzo 2024 la stessa azienda agricola era stata danneggiata da un rogo. In quell’occasione i danni furono ingenti. Le fiamme furono causate sempre da un cortocircuito all’impianto fotovoltaico. Arrivarono anche i veterinari dell’Ausl per medicare una decina di animali con varie bruciature. I vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio e per eviatre che le stalle venissero distrutte dalle fiamme. Questo fu il bilancio dell’incendio divampato anche in quel caso a causa di un guasto dell’impianto fotovoltaico installato sui tetti delle stalle. Le fiamme in breve devastarono i capannoni su una superficie di circa 1200 metri quadrati. Il rogo raggiunse le stalle con 150 mucche da carne di razza blu belga, allevate insieme ad altri mille esemplari, nell’azienda agricola “Tomasoni”. Un’impresa questa che è leader nel settore. E che, stabilitasi da Brescia nelle campagne di Bando, può vantare coltivazioni su 280 ettari di terreno e ha una produzione agroalimentare innovativa, sostenibile e di qualità. Fortunatamente nessun animale morì nonostante le ustioni. Anche ieri mattina non ci sono state repercussioni gravi per le mucche pregiate dell’allevamento.

Nando Magnani