Rogo in un bivacco all’ex distilleria

Il fumo che usciva denso e copioso da una palazzina disabitata nella zona dell’ex distilleria ha subito allarmato i residenti della zona. Conoscendo l’area, non ci è voluto molto a immaginare l’origine di quel rogo. Ed è bastato che i soccorritori arrivassero sul posto per confermare le ipotesi iniziali. La causa dell’incendio, scoppiato intorno alle 17.30 in via Turchi, è stata individuata in un fuoco acceso da alcuni senzatetto che occupavano la palazzina. Le fiamme, verosimilmente accese per scaldarsi o per cucinare un pasto, sono sfuggite al controllo di chi le aveva accese e si sono rapidamente diffuse. Complice anche il materiale usato per alimentarle, composto da una catasta di cartone, elenchi telefonici e altri oggetti facilmente infiammabili. Quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati sul posto, all’interno dello stabile occupato non c’era più nessuno. I pompieri si sono quindi dedicati allo spegnimento del rogo, intervento che li ha impegnati per oltre un’ora. I carabinieri hanno messo in atto tutti gli accertamenti finalizzati a risalire ai responsabili dell’accaduto, ma al momento non sarebbe stato identificato nessuno degli occupanti, i quali si sarebbero allontanati ben prima dell’arrivo dei soccorritori.