Rogo in un campo di grano, in fumo decine di metri Sterpaglie a fuoco nella notte su via Centese

BONDENO

Fuoco e fiamme in un campo di grano ancora da mietere. E’ successo martedì poco dopo le 18, su un appezzamento di terreno in via Consorziale a Santa Bianca di Bondeno, coltivato a frumento, di circa sei ettari. E’ stata una corsa contro il tempo. Il fronte di fuoco fortunatamente è stato contenuto in qualche decina di metri quadrati, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco di Cento che sono stati i primi ad arrivare sul posto e che hanno operato, fino alla completa messa in sicurezza dell’area, con l’aiuto dei volontari del distaccamento di Bondeno. Gettiti di idranti per spegnere un fuoco che rischiava di diffondersi e per impedire alle scintille di raggiungere altri angoli di una distesa di spighe ancora da raccogliere. Resta ora una striscia di cenere tra le spighe e il segno di un incendio spento (foto). Le cause e le origini della scintilla che lo ha innescato restano inspiegabili, in un campo che non è neppure vicino alla strada ma si trova nel cuore delle campagne. Le ragioni sono in corso di accertamento ma sarà difficile risalire all’origine. Di fatto, quando i pompieri sono arrivati, le fiamme erano alte ed era necessario intervenire al più presto per evitare che si propagasse sui terreni, per eliminare i pericoli che avrebbero potuto devastare la campagna ma anche per salvare il raccolto. Qualche ora più tardi, alle 22, quando già era sceso il buio, non molto distante dal campo di frumento, su via provinciale Centese, questa volta a lato della strada che collega Bondeno a Cento, sempre nella zona di Santa Bianca, i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bondeno sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie. La segnalazione era arrivata dagli automobilisti che transitavano sulla provinciale. Il fumo impediva la visibilità.

Claudia Fortini