Rogo in via Repubblica, dati alle fiamme i cassonetti di carta e plastica

Fuoco e fiamme dai cassonetti delle carta e dell’indifferenziato nella notte nel centralissimo viale Repubblica, di fronte alla porta della sede locale della Banca Intesa San Paolo. L’incendio è doloso. L’uomo è stato individuato grazie alla grande collaborazione di alcuni residenti del centro storico che non hanno avuto alcuna esitazione a raccontare quello che avevano visto. La zona è coperta dalle telecamere sia comunali che della banca e le immagini sono state messe subito a disposizione delle forze dell’ordine. Erano le 2.30 quando una vampata di fuco ha avvolto il cassonetto della carta (ieri c’era la raccolta dedicata alle attività) e immediatamente dopo i due contenitori dell’indifferenziato delle abitazioni che erano accanto. La chiamata alla centrale operativa dei Vigili del fuoco di alcuni residenti che se ne sono accorti, ha attivato l’arrivo immediato dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno. Quando sono arrivati le fiamme erano già alte. La rapidità dell’intervento ha scongiurato il peggio. Per fortuna non c’erano auto parcheggiate. Tutto intorno, oltre alla banca, ci sono abitazioni e attività commerciali.

"Le immagini sono a disposizione degli inquirenti – conferma il sindaco Simone Saletti –. Un atto doloso, per il quale abbiamo elementi che possano portare all’individuazione a brevissimo del responsabile. Come sempre diamo la massima collaborazione alle forze dell’ordine. Ringrazio per l’intervento tempestivo le forze dell’ordine e vigili del fuoco di Bondeno". L’autore potrebbe non essere un ragazzino, ma un uomo adulto. È soltanto un’ipotesi che andrà confermata dalle forze dell’ordine.

cl.f.