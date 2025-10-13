Rogo nell’azienda, capannone devastato

Una notte di distruzione ha squarciato il silenzio della zona artigianale di Vigarano Mainarda nella tarda serata di sabato, quando un furioso incendio ha avvolto e devastato completamente il capannone dell’azienda ‘Redline srl e Grimaldi’. La ditta, leader nella creazione di confezioni regalo e ceste natalizie che spaziano dai vini pregiati ai sapori della tradizione, ha visto vanificato in poche ore il lavoro di anni. L’allarme è scattato grazie al pronto intervento di un passante, un cittadino che, mentre portava a spasso il cane, ha notato le prime lingue di fuoco fuoriuscire con violenza dai portoni e dalle finestre del magazzino situato in via delle Arti Grafiche. La chiamata ai soccorsi è stata immediata e provvidenziale. In brevissimo tempo, la zona è stata invasa dalle sirene dei mezzi di soccorso. Una vera e propria task force è stata schierata: vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Ferrara, affiancati dalle squadre del distaccamento di Cento e dai volontari di Bondeno. Lo scenario che si è presentato ai loro occhi era un quadro di fiamme altissime, visibili a chilometri di distanza, che illuminavano a giorno il buio della notte.

Sul luogo sono giunti anche il sindaco Davide Bergamini e il vicesindaco Mauro Zanella, che hanno seguito da vicino le operazioni di spegnimento e hanno espresso solidarietà all’imprenditore. Sul posto, già nelle prime ore, sono intervenuti anche i carabinieri che, in collaborazione con i tecnici dei vigili del fuoco, hanno avviato i primi e delicati accertamenti per risalire all’origine del rogo. Le cause che hanno innescato l’incendio sono ancora avvolte nel mistero e restano in via di accertamento, con tutte le ipotesi al vaglio. Le lingue di fuoco, nutrite dall’abbondante materiale infiammabile presente all’interno, avevano già assunto le dimensioni di un vero e proprio inferno. Per tutta la notte di sabato e per gran parte della mattinata di ieri, decine di uomini e mezzi hanno lavorato incessantemente in una lotta estenuante contro il fuoco. Una incessante catena di rifornimenti idrici, con continui gettiti d’acqua, ha tentato di domare l’incontenibile fronte di fuoco. La professionalità e l’eroica determinazione dei pompieri sono state cruciali non solo per tentare lo spegnimento, ma soprattutto per isolare il focolaio, garantendo che le fiamme non si propagassero agli edifici adiacenti, scongiurando il rischio di un disastro ben più vasto per l’intero polo artigianale. Il bilancio è pesantissimo. L’incendio ha annientato ogni cosa, distruggendo completamente il laboratorio e la merce stoccata: un danno immenso per l’azienda, che in questo periodo pre-natalizio si trovava nel clou della sua attività.