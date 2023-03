Roma presa per la gola Sapori doc a Montecitorio "Altro che farina di grillo"

A Montecitorio sfilano le specialità ferraresi. Ieri sera – per iniziativa della commissione Agricoltura (rappresentata dai parlamentari territoriali Davide Bergamini e Mauro Malaguti) – la sede della Camera dei Deputati ha ospitato un buffet di presentazione dei prodotti territoriali e anche extraferraresi. Erano presenti molte tipicità del territorio, i salumi di Negrini di Renazzo, la celebre torta tenerina e il cioccolato di Rizzati, i vini dell’argentana Valtesta e gli insaccati del vicino salumificio mantovano Pedrazzoli. All’evento era presente anche il sindaco Alan Fabbri (foto): "La risposta a un’Europa che apre alle farine di insetti e alla carne sintetica (e che vorrebbe introdurre penalizzanti sistemi di etichettatura), e ad attacchi come quello recentemente sferrato dal Financial Times, sta nella genuinità, nella bontà e nella salubrità dei nostri prodotti tipici tradizionali, delle nostre materie prime, della nostra agricoltura, della nostra filiera agroalimentare unica", afferma il primo cittadino, ringraziando "le aziende che hanno scelto di contribuire a questo evento, con la loro presenza, la loro testimonianza, i loro prodotti. Ferrara c’è per far sentire, forte, la voce di chi fa qualità e procede nel solco di una tradizione di secoli, con materie prime, piatti e prodotti unici al mondo. È dovere di tutti batterci per difendere questo infinito patrimonio, che è modello a livello mondiale e che non può essere insidiato da un’Europa distante anni luce dalle esigenze dei territori e da scelte chiaramente ispirate dagli appetiti di grandi gruppi". "Dall’Europa ci aspetteremmo sostegno nel generare risposte concrete ai problemi della siccità, della cimice asiatica, dei costi energetici. Purtroppo da Bruxelles registriamo in massima parte scelte penalizzanti che non fanno che alimentare un vasto e diffuso sentimento di sospetto e scetticismo per l’operato Ue". Per il deputato Bergamini (Lega), "questo è un momento in cui la commissione Agricoltura, impegnata nella tutela del made in Italy, si apre alle aziende e ai territori per mostrare l’eccellenza italiana. Vogliamo essere argine a scelte sbagliate, che qualcuno oltreconfine tenta di imporci, vogliamo essere portavoce delle esigenze dell’ agricoltura, soprattutto in un periodo di particolare difficoltà per il comparto, e promotori dell’infinita ricchezza che si fa nel Paese". "A fronte degli attacchi che ci arrivano da chi promuove la farina di grilli, i cibi sintetici e altre ‘novità’, la nostra risposta è la valorizzazione dei prodotti che rappresentano la dieta mediterranea, che è la migliore al mondo", dice il deputato Malaguti (FdI).