Romagna Festival, al via le prenotazioni

È possibile prenotare il proprio posto, per i due concerti organizzati da Emilia Romagna Festival che si terranno all’Arena di Palazzo Bellini a Comacchio. Il primo appuntamento sarà il 13 luglio alle 21.15 con ‘Note a margine’ di Nicola Piovani: una sorta di racconto autobiografico, in cui Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quarant’anni di carriera. Il secondo, invece, sarà il 24 luglio con Elio, che porterà in scena lo spettacolo ‘Ci vuole orecchio’, dedicato all’indimenticato Enzo Jannacci. L’ingresso ai due eventi è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il posto su Vivaticket.