’Romagna nel cuore’, raccolti 17mila euro

"È stato bellissimo ritrovare Portomaggiore unito sotto il segno della solidarietà: i risultati sono stati strepitosi", così il sindaco Dario Bernardi a bilancio di "La Romagna nel cuore", che ha permesso di raccogliere 20.710 euro, 17.050 dedotte le spese, tutte risorse che andranno a beneficio degli alluvionati di Prada, un piccolo centro tra Faenza e Russi, il paese adottato da Portomaggiore, oltre a una piccola cifra che andrà alla comunità di Campotto. E’ il risultato della cena benefica che giovedì 22 giugno ha visto la presenza di oltre 540 persone a tavola nel Centro dell’Olmo, oltre a un centinaio di volontari impegnati nel servizio ai tavoli e un cucina. Un evento ideato e promosso da Asd Ciclismo Portuense e Associazione Caduti da Piccoli, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il CSV e tante associazioni portuensi. Il doppio menù della serata, tradizionale e vegetariano, da antipasti e pasta al ragù di scottona fino alle specialità di verdure e ai dolci casalinghi, è stato frutto della generosità dei panificatori portuensi, Delizie del Verginese, Gianfranco Tomasoni di Cia, il vicepresidente provinciale di Confcommercio Roberto Bulzoni, Enoteca Tagliatti che hanno garantito derrate alimentari e bevande, ma anche dei commensali e dei molti cittadini che hanno contribuito attraverso un’offerta libera. Del denaro raccolto la maggior parte è destinato al ripristino del centro polifunzionale di Prada nel Faentino, mentre 2000 euro in favore della comunità argentana di Campotto. "Piccoli gesti come questi mostrano che, quando c’è bisogno, la nostra comunità c’è e sa fare squadra - dice Fausto Villani, tra i promotori dell’iniziativa benefica - Tutto è iniziato da undici volontari di Asd Ciclismo Portuense che, dopo l’incubo alluvione del 16 maggio, hanno deciso di mettersi a disposizione e andare a spalare il fango a Prada, una scelta non casuale, perché lì risiede la figlia di uno dei nostri associati. Nell’occasione il presidente del comitato pradese, con una testimonianza molto toccante, ci ha spiegato che nella settimana dell’alluvione aveva rischiato di perdere quintali di pasta ripiena, che era stata appena stoccata nei freezer del capannone, in vista della tradizionale Festa d’la Fameja. Ma grazie all’aiuto di tanti cittadini questo cibo è stato prontamente messo in salvo e, nei giorni successivi, utilizzato per sfamare gli sfollati del paese". Domani (domenica 2 luglio) una delegazione di dodici ciclisti e altri 20 al seguito consegneranno i soldi al comitato della località romagnola.

Franco Vanini