Romani lascia il seggio in Consiglio Subentra al suo posto Oskar Spath

Si è dimessa ieri, dal consiglio comunale di Vigarano Mainarda, Paola Romani che fa parte della lista di maggioranza che sostiene il sindaco Davide Bergamini: "Sono dispiaciuto che non possa continuare – premette il sindaco – ma capisco le motivazioni". Nelle prossime ore, gli uffici del Comune daranno inizio alle procedure necessarie per la surroga del consigliere e se le operazioni sono ancora da eseguire, complici anche questi giorni di Ferragosto, il primo dei non eletti è Oskar Spath, presidente e coordinatore del Circolo territoriale Fratelli d’Italia di Vigarano Mainarda, persona nota, conosciuta, stimata. Sarà lui il primo dei non eletti ad entrare in consiglio comunale in un ruolo che gli che gli è nuovo. Intanto è tempo di dimissioni e l’ex consigliere Paola Romani spiega: "Non è facile a volte gestire gli impegni lavorativi e personali con il ruolo impegnativo di consigliere – spiega – e non riuscendo più a dedicare il giusto tempo ho preferito prendere questa decisione ". E’ la seconda dimissione di un consigliere di maggioranza in poco più di due mesi. Proprio nell’ultimo consiglio comunale del 31 luglio, c’era stata l’ufficializzazione della surroga di Francesco Manferdini, 28 anni, ingegnere, che aveva lasciato per motivi di lavoro. Al suo posto è subentrato in consiglio comunale Luigi Balestra, primo dei non eletti.

Claudia Fortini