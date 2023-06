Romea, scontro tra tre mezzi Quattro feriti e traffico in tilt

Attimi di paura ieri mattina, attorno alle 10, sulla statale Romea nel tratto codigorese vicino all’Abbazia di Pomposa.

Un’arteria tradizionalmente trafficata e complessa, con pendolari, autotrasportatori e, nel periodo estivo, anche turisti di passaggio.

Per cause ancora da chiarire e al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per chiarire la dinamica e garantire la viabilità e lo scorrimento del traffico negli istanti immediatamente successivi, si è verificato un incidente che ha coinvolto pericolosamente tre veicoli.

Si è trattato nello specifico di due auto e di un autocarro, un tamponamento che poteva dare conseguenze ben peggiori, ma che ha comunque richiesto l’intervento dei vigili del fuoco (uno degli occupanti era rimasto incastrato in seguito allo scontro, perchè la porta non si apriva e non riusciva più ad uscire dalla sua vettura) e del personale del 118.

Per i quattro occupanti dei tre mezzi, una era una ragazzina, è stato necessario il ricovero all’ospedale di Valle Oppio, pare con ferite non troppo gravi: tutti erano impauriti ma coscienti, e questo è già un buon segnale per le loro condizioni di salute, una volta superati gli attimi di comprensibile choc.

Tutto questo mentre sul posto polizia municipale e polizia stradale (il cui distaccamento nel comune di Codigoro si trova proprio nei paraggi del luogo in cui si è verificato l’impatto) hanno effettuato i rilievi e si sono assicurari che la viabilità, dopo un primo momento di comprensibili code e rallentamenti, riprendesse a scorrere regolarmente almeno su una corsia, cosa che è accaduta senza troppe code e nemmeno eccessivi disagi.

La pattuglia dei vigili del fuoco di Codigoro è rientrata dopo un paio d’ore di intervento al suo distaccamento, lasciando alle forze dell’ordine la gestione delicata della viabilità da coordinare.

re. fe.