Ron a Ferrara: "Una città ricca e stimolante"

Ron, cantautore famoso per aver collaborato con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana, sarà a Ferrara – al teatro comunale ’Claudio Abbado’ – lunedì 10, alle 20.30, con il suo spettacolo ’Al centro esatto della musica’.

Se dovesse descriversi con una sua canzone, quale sarebbe?

"Non lo so. Forse direi ‘Una città per cantare’, perché mi rivedo dentro quelle parole, quando riuscii a chiamare Jackson Brown e me la mandò – in Italia non era ancora arrivata –. Mi ricordo che, traducendola, avevo ritrovato tutta la mia vita, da quando andavo in giro a 16 anni a cantare fino ad adesso, che sto ancora continuando".

‘Al centro esatto della musica’, cosa significa?

"‘Il centro della musica’ è il titolo di un mio album dell’81. Io ho aggiunto quell’ ‘esatto’. Il mio lavoro è fatto anche di studio e sale di registrazione. A volte, grazie alla sinergia tra tutte le persone che lavorano con me, centriamo questo ‘esatto’".

Come capisce di aver raggiunto l’’esatto’?

"Succede quando ti arrivano delle canzoni meravigliose, che non ti escono più dalla testa e dal cuore".

Si crea un’alchimia insomma.

"Sì, è una cosa che mi dà una felicità enorme. Il lato unico, poi, è che non ho paura, non vedo l’ora di cantare. Questa cosa è ancora la più bella".

Lei si considera ’al centro esatto della musica’?

"Sì, perché ho cercato sempre di vivere tutto ciò che la musica mi desse. Sono sempre stato fortunato, perché ho trovato gente che mi ha aiutato – e io in parte ho aiutato loro –. Penso a Dalla, De Gregori, Pino Daniele, Fiorella Mannoia".

Com’è suonare a Ferrara?

"Non avevo mai suonato a Ferrara. Ci sono stato come fruitore di quella meravigliosa città che è. Sicuramente è un privilegio, è una città ricca e stimolante".

Che concerto è questo?

"È un concerto di musica e parole. Mi piace molto raccontare della mia vita, delle cose che mi sono successe. Mi piace dirle perché credo che la gente ne abbia anche bisogno".

Che lato nuovo fa conoscere di sé?

"Quello che mi fa essere me stesso, che non è facile. Con l’aiuto della musica, del palco e della congiunzione con i miei musicisti, mi libero di tutte le strutture che indosso e mi mostro per ciò che sono".

Un viaggio nel passato?

"Alcune canzoni del mio repertorio sono sconosciute ai più. Una volta, quando si faceva un album, la casa discografica puntava tutto su una canzone, la famosa ‘hit’. Poi si faceva il secondo singolo, ma l’album svaniva. Io nei miei album metto 10 canzoni, tutte amate da me. Nessuna hit o singolo. Questo è il bello di portare alla luce canzoni importanti, sia per me, sia – spero – per il pubblico".

Che cambiamento di approccio c’è stato nei confronti della musica?

"Non saprei dire se positivo o meno. Io sono cambiato, il pubblico è cambiato. C’è una nuova vita, nel mio lavoro e nel mio essere. Mi piace stare tranquillo sul palco, perché sto bene. Più faccio concerti più mi rendo conto di voler bene alla gente. Le persone sono quella cosa misteriosa che mi fa essere ciò che sono".

C’è una riscoperta quindi?

"Sì. Generalmente il pubblico è disponibile, quindi c’è uno scambio reciproco valido. In alcune serate può capitare che il pubblico sia timido, in altre serate però c’è un oblio generale. Noto proprio che le persone rispondono attivamente. Questo è il bello".

Che messaggio vuole lasciare ai giovani?

"Più che messaggio, penso che innanzitutto le cose debbano essere accolte, tutte. Questi ragazzi, che sono emergenti oggi, stanno avendo un gran successo. Com’è capitato anche a noi, loro scrivono ciò che sentono. Però devono stare attenti ai testi, a non scrivere cose banali. Personalmente io bisogno di capire".

Che riflessione fa su ciò che è diventato?

"Mi porto dentro tutto. Sono ancora un Ron che devo tenere vivo. So quanto ho dato ma devo capire ancora quanto posso dare".

Andriy Sberlati