Ron apre la stagione del ’De Micheli’: nove serate e domeniche gratis

La Fiera di Copparo è stata occasione per presentare la stagione 2023-2024 del Teatro ‘De Micheli’. La proposta anche quest’anno si annuncia molto ricca e forte di tanti artisti di caratura. "Il cartellone principale – spiega il direttore artistico Massimiliano Venturi – spazierà tra comicità, prosa, teatro d’autore e grande musica, con quest’ultima a farla da protagonista già dal primo appuntamento, che vedrà sul palco l’unica tappa territoriale del tour teatrale di Ron". La prima serata, il 25 novembre, sarà infatti ‘Sono un figlio tour’. Seguiranno il 7 dicembre il nuovo lavoro di Gabriele Cirilli ‘Nun te regg più’, in anteprima regionale, e il 13 gennaio 2024 il ritorno della Compagnia Corrado Abbati con il musical ‘Stelle di Broadway’. Si proseguirà con due appuntamenti in anteprima provinciale: il nuovo concerto spettacolo di Marco Morandi ‘20 canzoni da portare su un’isola deserta’ il 27 gennaio, e il ritorno a teatro di Francesco Paolantoni con ‘O Tello, o… io’ il 20 febbraio. Il mese di marzo sarà all’insegna della comicità d’autore, con gli spettacoli ‘Chi me lo ha fatto fare’ di Marco Marzocca, il 2, ‘Stand up poetry’ del già campione mondiale di poetry slam Lorenzo Maragoni, il 17, e ‘Sarà capitato anche a voi’ di Teo Mammucari, il 24.

Ad aprile, il 6, spazio alla commedia dell’arte, con l’originalissimo Romeo e Giulietta di Stivalaccio Teatro. "Il cartellone – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni – è stato sapientemente costruito per proporre un’ampia varietà di spettacoli, capaci di soddisfare i gusti più diversi".

A completare la stagione saranno le compagnie teatrali del territorio, protagoniste del cartellone ‘T’arcordat cla sìra’, e gli appuntamenti domenicali gratuiti con ‘Junior! Pomeriggi a teatro’. Per informazioni: 389-1551656. La biglietteria sarà aperta dal 4 ottobre mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13: prelazione per i vecchi abbonati dal 4 al 14 ottobre (poi si potranno acquistare abbonamenti completi, carnet da sei o da quattro spettacoli e biglietti singoli).

Valerio Franzoni