Ron in concerto con ’Al centro esatto della musica’

Il musicista e cantane Ron, sarà al teatro comunale ’Claudio Abbado’ lunedì 10, in occasione del suo concerto ’Al centro esatto della musica’ alle 20.30. Questo è molto più di un semplice concerto. Pluripremiato musicista e tra i principali cantautori italiani, Ron torna a emozionare il pubblico con uno spettacolo musicale che rappresenta un’occasione unica per riscoprire il cantautore in una veste intima e rinnovata, con una scaletta che celebra una delle carriere più brillanti, ricche e longeve della musica italiana.

’Al centro esatto della musica’ è ispirato al celebre verso di uno dei suoi più grandi successi. Una metafora perfetta per descrivere lo stato di grazia artistica del cantautore.

"Le canzoni qui vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi piace creare insieme alla mia band. Mi piace mettermi in gioco e ora lo faccio come mai prima, con un concerto rinnovato, frutto di un lungo lavoro". Uno spettacolo imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore italiana. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it.