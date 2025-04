Rosanna Gamerra è viceprefetto vicario. Subentra a Montesi

Rosanna Gamerra da ieri è il nuovo viceprefetto vicario. Assume l’incarico che finora è stato ricoperto da Francesca Montesi, andata in pensione. Napoletana e laureata in Giurisprudenza, Gamerra proviene dalla prefettura di Avellino, dove ha svolto le funzioni di capo di gabinetto a partire dal dicembre del 2020. In precedenza ha prestato servizio alla prefettura di Milano dove ha svolto le funzioni di dirigente dell’Area immigrazione e diritto d’asilo, al ministero dell’Interno e nelle prefetture di Savona e di Napoli, ricoprendo diversi incarichi anche nell’ambito dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e della Protezione civile. Nel corso della lunga carriera professionale, il neo viceprefetto vicario che ha preso servizio nelle scorse ore negli uffici di palazzo Giulio d’Este è stata presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ed ha ricoperto alcuni incarichi di Commissario straordinario in diversi Comuni della provincia di Napoli.