Rose e libri in dono a casa Lampronti

Anche quest’anno le associazioni culturali Amici della Biblioteca Ariostea e Casa Lampronti hanno organizzato lo scambio fra libri e rose domani dalle 10 alle 18 in via Vignatagliata 33. Nel giorno di Sant Jordi, patrono della città di Barcellona la tradizione vuole che gli uomini regalino alle donne una rosa, mentre queste in cambio donino agli uomini un libro. Questo scambio non avviene solo tra fidanzati, moglie e marito ma anche tra genitori e figli, tra amici e qui a Ferrara nel giorno della festa del patrono come a Barcellona da cinque anni tra gli iscritti alle suddette associazioni.

Narra la leggenda catalana che tanto tempo fa nel paesino di Montblanc ci fosse un drago feroce e mostruoso che terrorizzava gli abitanti del villaggio. Ogni giorno veniva sorteggiata una persona da sacrificare al drago per placarne la fame e calmarne la furia. Arrivò il giorno in cui si decise di sacrificare la principessa del villaggio, ma un prode cavaliere, il futuro San Giorgio, arrivò in tempo per salvarla uccidendo il drago con la sua lancia. Si narra che dalle gocce del sangue del drago che si sparsero a terra fiorirono rose vermiglie. Questo roseto rifioriva sempre nel mese di aprile.

Inoltre a partire dal 23 aprile del 1996 l’Unesco ha istituito la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, questa data è stata scelta in quanto è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre importanti scrittori: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Quale occasione migliore, dunque, per portare avanti questa tradizione che si rinnova, anche quest’anno, a Casa Lampronti in una data simbolica per la cultura europea.