Rossana Casale porta il calore del jazz a Vigarano Mainarda con 'Almost Blue'

Allo Spirito di Vigarano Mainarda approda Rossana Casale con il suo quintetto, per un concerto utile a contrastare i primi veri freddi invernali con il calore del jazz e del blues. Per quanto ossimorico sia, a combattere il freddo del clima e portare un po’ di caldo, è una parola, un colore, che tipicamente si associa a una palette ’fredda’; il blu.

Il secondo appuntamento decembrino, stasera alle 20.30, vede la presentazione, da parte di Rossana Casale, di ’Almost Blue’, titolo dell’ultima fatica discografica che ha segnato il suo ritorno al jazz. Non si tratta solo di ’un ritorno’, ma di un ’grande ritorno’. Rossana Casale, infatti, era già stata ospite del ’Gruppo dei 10’, per presentare ’Joni’, il suo album musicale dedicato a ’Joni Mitchell’.

Questa volta sul palco con lei suoneranno grandi jazz men di brillanti carriere, in Italia e all’estero: Carlo Atti (al sax tenore), Luigi Bonafede (al pianoforte), Alessandro Maiorino (al contrabbasso), Enzo Zirilli (alla batteria). Come suggerisce il titolo, ’Almost Blue’ è tutto incentrato su quanto possa evocare, in ambito musicale (ma anche introspettivo e intimo), il colore blu. Il blu, nel linguaggio comune, è il colore della malinconia e della speranza. È da questo sentimento, che nasce il ’blues’, che affonda le sue radici nei canti degli schiavi dei campi di cotone, nella speranza di libertà e di rivalsa.

"Qualche mese fa, mentre facevo una lunga passeggiata sul mare, in una giornata di quelle dove non sai dire cosa provi veramente - racconta la cantante - osservando l’incontro netto tra acqua e cielo, mi sono ritrovata a cantare tra me e me il brano ’Blue Skies’ di Irvin Berlin. Di conseguenza ho iniziato a scorrere con la mente tutti i brani jazz che all’interno del loro titolo o testo nominassero la parola ’blue’. Dalle ballads più malinconiche come ’Little girl blue’, che cantava Nina Simone nel suo primissimo album del 1959, o ’Am I blue’ portata al successo da Ethel Waters. Da ’Almost Blue’ di Elvis Costello, cantata dalla voce di velluto di Chet Baker, a ’Blue in green’, brano mistico di Miles Davis, fino ai brani più carnali come ’Afro Blue’ di Coltrane o divertenti come ’Blue Rondo a la Turk’ di Dave Brubeck che anche Al Jarreau ha portato a successo negli anni Ottanta giocando sul testo stesso. Me ne sono venuti in mente tantissimi. Così mi è nata l’idea di creare un lavoro interamente volto a sviscerare quella parola così giustamente rivolta al jazz e al musicista che la libera dalle sue prigioni che la vogliono solo triste. Non è solo così".