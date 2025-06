Rossi: "Mi sembra di essere tornato all’estate del 2013. Ora però, ripartire in fretta"

Leonardo Rossi se la ricorda bene l’estate 2013, quando andò in vacanza da allenatore della Giacomense e come per magia si ritrovò sulla panchina della Spal. Sembra passata una vita, anche perché negli ultimi 12 anni il club biancazzurro ha letteralmente viaggiato sulle montagne russe. Toccando le vette più alte del calcio italiano, per poi precipitare rovinosamente nel campionato regionale di Eccellenza. Il tecnico ciociaro nelle ultime due stagioni ha lavorato in casa Spal, nel settore femminile che rappresenta una realtà legata al club di via Copparo ma comunque distinta, con una propria matricola e un’identità ben precisa. Non è ancora chiaro quali prospettive ci siano per l’Accademia Spal, ma mister Rossi ripensa con soddisfazione e orgoglio a questo biennio e fornisce indicazioni interessanti sul futuro del calcio a Ferrara. "Mi sembra di fare un salto all’indietro di 12 anni – commenta Leo Rossi –. La situazione attuale mi ricorda parecchio quella del 2013, con quella clamorosa operazione tra Giacomense e Spal che ci catapultò in quella straordinaria avventura. Conservo un bel ricordo di quel momento: sono curioso di vedere a chi toccherà quest’anno".

Lei che idea si è fatto? "Le ipotesi si sprecano: la realtà è che nessuno sa quello che succederà. Spetta all’amministrazione comunale il compito di scegliere a chi affidare la nuova Spal. Il nome di Mattioli a Ferrara ha un peso: certo, avrebbe bisogno di una proprietà importante alle spalle, ma non mi stupirei se toccasse ancora a lui".

A chiunque toccherà, verrà chiesto di vincere subito il campionato. "Chiaro, e arrivare davanti a tutti non è mai facile. Anche nei dilettanti, dove si sale di categoria soltanto attraverso il primo posto. Ma adesso la priorità è creare una base societaria: a quel punto sono sicuro che si punterà senza indugi alla promozione".

Teme che il progetto possa scattare in ritardo? "Non credo ci sia questo rischio, anche perché mi auguro che i vari candidati abbiano pronti progetti validi immediatamente realizzabili. Ma è chiaro che ci saranno tante cose da fare in poco tempo, quindi sarà necessario poter cominciare a lavorare a partire da metà luglio. Anche perché una squadra di Eccellenza che punta al vertice deve iniziare ad allenarsi ai primi di agosto, non oltre".

Non dovrebbe essere difficile convincere giocatori e tecnici a scegliere la Spal, giusto? "Questo è l’ultimo dei problemi: c’è la fila di atleti, allenatori e direttori pronti a sposare il progetto della Spal. C’è gente che verrebbe a titolo gratuito, anche in Eccellenza".

Torniamo al campionato, quali insidie può nascondere una categoria del genere per la Spal? "L’unico rischio è quello di pensare di fare una passeggiata soltanto perché ci si chiama Spal. Ricordiamoci quello che accadde in serie D nella stagione 2012-13, anche se allora la categoria era più impegnativa rispetto all’Eccellenza. A lungo andare però i biancazzurri faranno valere la propria superiorità, ne sono certo".

Lo stadio Mazza farà la differenza? "Sarà un’arma a doppio taglio, perché metterà sicuramente timore reverenziale agli avversari, che però arriveranno a Ferrara per giocare la partita della vita. Per chiunque, in Eccellenza sarà così. Per la Spal ci sarà la pressione di dover vincere a tutti i costi, però alle spalle della squadra ci sarà una città intera pronta a trascinarla alla promozione".

Una battuta sul presidente Tacopina, aveva avvertito qualche segnale preoccupante prima del salto nel vuoto? "Non me lo aspettavo minimamente. Siamo stati pagati in maniera regolare e puntuale, mai avrei pensato che la situazione precipitasse in questo modo: solo la proprietà sa davvero quello che è successo".

Stefano Manfredini